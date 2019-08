Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint valószínű, hogy a Gmailre is kiterjed majd.","shortLead":"Egy új módszer révén alaposan megkönnyíti a szolgáltatásaiba való bejelentkezést a Google. A fejlesztés több mint...","id":"20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f17a6b1a-053b-4117-a530-44a4023057d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4fc11a-5e26-45d0-b75f-adff6aa67b5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_szolgaltatas_gmail_jelszo_ujjlenyomat_fido2","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:10","title":"Ujjlenyomatával is bejelentkezhet majd a Gmailbe, a Google már intézkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus szerint hazugság, amit állítanak.","shortLead":"A kormányközeli lapok arról írnak, hogy a Momentum EP-képviselője szexuálisan zaklatott egy diáklányt. A politikus...","id":"20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5226b182-afd7-45eb-a779-4b4b641830a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eeccff-57d3-4a8a-b950-7f374c973dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_donath_anna_momentum_ep_kepviselo_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:43","title":"Donáth Anna ígéri: beperli a kormányközeli lapokat a róla szóló cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanulságos történet.","shortLead":"Tanulságos történet.","id":"20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48cdf76-b675-47f8-9d4e-9ea3ce286d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Levelben_adta_fel_egy_ferfi_azt_a_huszezrest_amivel_le_akarta_fizetni_a_katasztrofavedelmet","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Levélben adta fel egy férfi azt a húszezrest, amivel le akarta fizetni a katasztrófavédelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","shortLead":"Ilyen a piac, most használtan is megérheti hétüléses autót venni. Eladóként persze megint más a helyzet. ","id":"20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b45b667-0130-4942-9e52-590175f60e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350b3967-f163-4ee2-b73a-44cd76504608","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_A_hasznalt_autoknal_is_meglatszik_a_hetuleses_tamogatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"A használt autóknál már felkavarta a piacot a hétüléses támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","shortLead":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","id":"20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3cb60a-c31e-44b5-8ed4-85b0c8fc3e27","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:57","title":"Aki eddig nem jelentkezett át, már csak a lakhelyén szavazhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","shortLead":"A térség más országaiban dinamikusan nőnek a bérek.","id":"20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e75f5c1-0fa2-4acc-9272-49f041731015","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_V4ek_kozott_is_a_magyar_berek_a_legalacsonyabbak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 21:10","title":"A V4-ek között is a magyar bérek a legalacsonyabbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"25 fát ki is fognak vágni, de 283 másikat ültetnek. ","shortLead":"25 fát ki is fognak vágni, de 283 másikat ültetnek. ","id":"20190813_Egy_kilometer_hosszan_felturjak_jovo_hettol_a_Szentendrei_utat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f342716-b4ca-4633-a3e5-d97532d58d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce963dc-b850-4d3d-a727-bd19a7a70787","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Egy_kilometer_hosszan_felturjak_jovo_hettol_a_Szentendrei_utat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:28","title":"Egy kilométer hosszan feltúrják jövő héttől a Szentendrei utat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában azonban nem szerepel a lakhatási támogatásra vonatkozó tétel.","shortLead":"Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában...","id":"20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e071c8-7435-4144-ae24-40099d422bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Miniszterkent_mar_nem_kap_300_ezres_lakhatasi_tamogatast_Varga_Judit","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:40","title":"Miniszterként már nem kap 300 ezres lakhatási támogatást Varga Judit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]