[{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót a Huawei.","shortLead":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót...","id":"20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9c8b7-0ac2-4c1e-b877-80c311e670ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:33","title":"Váratlanul hamar jöhet a Huawei új Pro-telefonja, már szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b8db0-54e9-475b-9943-3fad70ae939a","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"A Florence and the Machine simán a Sziget egyik – ha nem a – legjobb nagyszínpados koncertjét adta.","shortLead":"A Florence and the Machine simán a Sziget egyik – ha nem a – legjobb nagyszínpados koncertjét adta.","id":"20190813_A_mezitlabas_hippidiva_kieresztette_a_hangjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=265b8db0-54e9-475b-9943-3fad70ae939a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7939ed4d-e60c-44b4-a336-f80b95e6b3f6","keywords":null,"link":"/kultura/20190813_A_mezitlabas_hippidiva_kieresztette_a_hangjat","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:22","title":"A mezítlábas hippidíva kieresztette a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","shortLead":"Szigorúbb szabályok vonatkoznak az átjelentkezésekre az önkormányzati választáson, mint az országgyűlésin.","id":"20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3cb60a-c31e-44b5-8ed4-85b0c8fc3e27","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Aki_eddig_nem_jelentkezett_at_mar_csak_a_lakhelyen_szavazhat_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:57","title":"Aki eddig nem jelentkezett át, már csak a lakhelyén szavazhat az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfüggesztette a gépek indítását a hongkongi nemzetközi repülőtér, miután a demokratikus jogokat védelmező tüntetők már negyedik napja akadályozzák a világ egyik legnagyobb légikikötőjének a forgalmát. 