[{"available":true,"c_guid":"f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művésze 42 éves volt.\r

\r

","id":"20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f792b80c-a32d-4151-a33d-b50630a5e734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd466a9-675a-4082-82e5-d1ba9bc2510f","keywords":null,"link":"/kultura/20190816_Meghalt_BodaSzasz_Kriszta_szinmuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 10:11","title":"Meghalt Boda-Szász Kriszta színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","shortLead":"Biztos volt már ilyen korábban is, de a módszer nem túl gyakori.","id":"20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0037c-1a36-4a9d-a376-c34889739e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fe8b45-1709-42ad-966c-5ed522096d2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_rendorseg_hanggal_egyutt_rakta_ki_ahogy_elfogjak_a_mohacsi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:54","title":"A rendőrség hanggal együtt rakta ki, ahogy elfogják a mohácsi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai embargó kihirdetése miatt került, így nem állnak meg a saját operációs rendszer kifejlesztésénél.","shortLead":"A jelek szerint a Huawei nem szeretne még egyszer olyan szorult helyzetbe kerülni, mint amilyenbe a legutóbbi amerikai...","id":"20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=480641c9-9f7e-4de5-a219-962244313f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a712c2-eb1f-499f-b858-6fafd21ac9f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_huawei_terkep_map_kit_huawei_maps","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:03","title":"Saját navigáció jön a Huawei telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","shortLead":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","id":"20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c72433-194d-47d7-ac77-346b94d53c51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:09","title":"Valahonnan ismerős ez a dalszöveg? Gratulálunk, ön naprakész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","shortLead":"Ismét eltelt egy kis idő, ismét játékokat osztogat az Epic Games. Most különösen erős a felhozatal.","id":"20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956806d1-e8f6-4026-91b8-7d4e9dbb10e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae1713c-960a-4ed0-bfbe-52c89010148e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_ingyen_videojatek_epic_games_store_hyper_light_drifter_mutant_year_zero_road_to_eden","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:03","title":"14 ezer forint helyett most ingyen az öné lehet ez a két nagyszerű játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának. A Nyugat-ellenesség a magyar politika legrosszabb hagyományait követi. Erről ír a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"Évről évre kísérletet tesz Orbán Viktor arra, hogy ideológiai keretet adjon az alkotmányos jogállam lerombolásának...","id":"20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4238efe8-4f89-4094-83e9-5a48d32a5e03","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Orban_30_eve_probalkozik_azzal_meghatarozza_sajat_rendszeret","timestamp":"2019. augusztus. 15. 12:16","title":"Orbán 30 éve próbálkozik azzal, hogy meghatározza saját rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális valóság szemüvegeket, hogy ezzel enyhítsék az utasok feszültségét.","shortLead":"Egyelőre csak a London és New York között közlekedő járatok első osztályán vezeti be a British Airways a virtuális...","id":"20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5e3bacf-8124-4700-93a0-53a9b5b65f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8588aea5-592f-4993-99b3-716ee2c7dfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_british_airways_skylights_virtualis_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 16. 09:33","title":"Virtuális valóságot vezet be egyik járatán a British Airways, hogy kevésbé izguljanak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]