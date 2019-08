Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző országok ünnepei alapján. Íme, néhány példa a magyar nemzeti ünnep apropóján.","shortLead":"Szentek, államalapítások, felszabadulások, felfedezések. Kis túlzással világtörténelmet lehetne írni a különböző...","id":"201933_tortenelmi_unnepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9415f9f5-c539-45fb-ace6-b8e58dac5b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edea4ea-54ef-4e57-a602-faf30bdde502","keywords":null,"link":"/elet/201933_tortenelmi_unnepek","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:00","title":"Mondd meg, mit ünnepelsz, és megmondom, ki vagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már megkezdték a hiba behatárolását.","shortLead":"Kábelhiba miatt jelenleg több ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás Zalaegerszegen, de az E.On szakemberei már...","id":"20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db19aa49-6aea-4c83-893d-f3e469a8d61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb19efa3-5a36-48e1-afaf-36514454f490","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Tobb_ezer_haztartasban_ment_el_az_aram_Zalaegerszegen","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:22","title":"Több ezer háztartásban ment el az áram Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","shortLead":"Mindeközben 204 383-szor hallotta a \"sofőr\" az Is there Life On Mars? című David Bowie számot.","id":"20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f999aa82-e4c4-4aa4-8e38-6d9aeaf05f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109a2757-1788-4526-b363-83bcc4df31cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Megtette_elso_koret_a_Nap_korul_a_Tesla_autoja","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:47","title":"Megkerülte a Napot a Tesla autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem elégséges biztonsági intézkedések miatt citálják bíróság elé a fejlesztőt.","shortLead":"Csoportos perrel kell szembenéznie az egyik legnépszerűbb videojáték, a Fortnite alkotóinak: a felperesek a nem...","id":"20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=764c3782-00b1-4aa9-bd5d-2f94aaa8eec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5ba922-337b-4b78-85c3-79608c4a6ef6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_csoportos_per_epic_games_fortnite_biztonsag","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:03","title":"Csoportos pert indítottak az Epic Games ellen a Fortnite miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","shortLead":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","id":"20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb44c68-5577-4db4-9db4-3bed09ec3ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:54","title":"Trump alelnökével, Mike Pence-szel indul újra 2020-ban a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","shortLead":"A dunai panoráma elég jelentősen dob az ingatlanok árán, állapítja meg az ingatlan.com elemzése.\r

\r

","id":"20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f75757e0-dc93-4040-b50e-9b590b73a3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4a3c3a-e488-436f-abf1-6ee54e8ae27e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190819_Ha_sajat_lakasbol_nezne_a_tuzijatekot_szazmillios_kiadasa_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 19. 09:32","title":"Ha saját lakásból nézné a tűzijátékot, százmilliós kiadása lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától Grönland szigetét, s az állítólagos vételi szándéknak külön aktualitást ad, hogy az amerikai elnök a közeljövőben Dániába utazik. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, é az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. A kevéssé udvarias dánok szerint a vásárlási terv annak a jele, hogy a Fehér Ház ura teljesen megőrült.","shortLead":"Az utóbbi napokban az amerikai kormányzat több tagja is megerősítette, Donald Trump valóban meg akarja venni Dániától...","id":"20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4d2614b-70dc-4c7e-9194-a8888f0ce50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37604126-947d-4daa-9082-7e8e1fb325c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Sok_ertelme_lenne_megvenni_Gronlandot_mar_ha_elado","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:05","title":"Sok értelme lenne megvenni Grönlandot, már ha eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel elvesztette az Idlib tartomány egyik legfontosabb települését. Idlib az utolsó olyan tartomány, amelynek jelentős része a lázadók kezén van.","shortLead":"A Basar Asszad szíriai elnök ellen harcoló ellenzék kivonult az öt évig ellenőrzött Khan Seikhun városából, s ezzel...","id":"20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13dbd073-f84f-4692-9419-81dd0c3f9dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e3e1d3-ec84-4e57-aeae-3288a41acb5a","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_A_sziriai_fegyveres_ellenzek_elvesztette_egyik_utolso_erosseget","timestamp":"2019. augusztus. 20. 13:27","title":"A szíriai fegyveres ellenzék elvesztette egyik utolsó erősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]