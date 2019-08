Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","shortLead":"Elegük lett a késésekből, a minőségből, a MÁV állapotából.","id":"20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb10c3f-15ee-493d-92d1-268801a96588","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Utastuntetes_lehet_a_MAV_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 21:20","title":"Utastüntetés lehet a MÁV ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mávinform közlése szerint a budapesti Szemeretelepnél lévő átjáróban egy embert elgázolt a Szegedről Budapestre tartó Móra InterCity. \r

","shortLead":"A Mávinform közlése szerint a budapesti Szemeretelepnél lévő átjáróban egy embert elgázolt a Szegedről Budapestre tartó...","id":"20190820_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestCegledSzolnokDebrecenZahony_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27437a7-3301-49e6-bbed-e976513cc476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7275989b-27a6-4c33-bdb3-b8d5d258dde4","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_a_BudapestCegledSzolnokDebrecenZahony_vonalon","timestamp":"2019. augusztus. 20. 14:52","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen-Záhony vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","shortLead":"Nagy galiba lehet az 51-es körzet lerohanásából.","id":"20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=157527c1-17e0-45a9-8135-2affc480417e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d67493-2afe-4de4-91c7-9502000f0fca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_Ufologusroham_szukseghelyzetet_keszitenek_elo_Nevadaban","timestamp":"2019. augusztus. 21. 20:01","title":"Ufológusroham: szükséghelyzetet készítenek elő Nevadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen is vádat emelt.","shortLead":"Az első autókban még semmit nem talált, de a negyedikben rengeteg pénzre bukkant. Az ügyészség a fiú és családja ellen...","id":"20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c2b2b-3049-40d7-beba-8f1ff84fb71c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tiz_autot_tort_fel_egy_tizeneves_Kaposvaron_az_egyikben_milliok_hevertek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:20","title":"Tíz autót tört fel egy tizenéves Kaposváron, az egyikben milliók hevertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","shortLead":"Akár négy és fél év börtönt is kaphat a győri keréktolvaj.","id":"20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6efd37a-0d25-4477-b386-26e2992ded54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e72fa3-dd8f-48f4-a23f-c63766982194","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_Tizennegy_autorol_lopott_kerekeket_egy_ferfi_mikozben_bunugyi_felugyelet_alatt_allt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 07:41","title":"Tizennégy autóról lopott kerekeket egy férfi, miközben bűnügyi felügyelet alatt állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","shortLead":"A dánok inkább viccnek vették az ötletet, pedig úgy tűnik, Trump komolyan gondolta.","id":"20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03dbbb1e-d9ef-4be9-803b-174cacc3378b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Trump_lemondta_a_daniai_utjat_mert_nem_engedik_hogy_megvegye_Gronlandot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:24","title":"Trump lemondta a dániai útját, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","shortLead":"Főpolgármester-jelölt nem lett, megtalálta az új helyét.","id":"20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c663fbaa-e989-4d34-b5a5-111d4d00729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96e9492-3e82-4b1d-8e38-d6669257bd84","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Olyan_helyen_indul_KerpelFronius_ahol_ot_eve_csak_a_baloldal_nyert","timestamp":"2019. augusztus. 21. 14:38","title":"Kerpel-Fronius azért így is nekifut az önkormányzati választásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]