[{"available":true,"c_guid":"2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","shortLead":"November 7-én érkezik a török kormányfő, a szinte már szokásosnak mondható éves egyeztetésre.","id":"20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2654346a-1b0e-4835-855e-9e5d5bd2c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c600a53-d1ea-41af-a58a-47388481ea5a","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_erdogan_orban_talalkozo_2019","timestamp":"2019. augusztus. 24. 13:27","title":"Újra Magyarországra jön Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","shortLead":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","id":"20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ebce86-d2dd-44c5-ba30-eba2742fc024","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"A kormány tízmilliókat pakolt át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tud mit tenni a brazil elnök, csak a civil szervezeteket hibáztatni.","shortLead":"Nem tud mit tenni a brazil elnök, csak a civil szervezeteket hibáztatni.","id":"20190822_Bolsonaro_Brazilianak_nincs_penze_az_erdotuzek_ellen_harcolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1cf52fc-d6f5-40a6-a3c9-28ddfc6dc2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ade978c-0e53-4e37-9e70-fc206ecacdc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Bolsonaro_Brazilianak_nincs_penze_az_erdotuzek_ellen_harcolni","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:38","title":"Bolsonaro: Brazíliának nincs pénze az erdőtüzek ellen harcolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","shortLead":"Meglepő eredményt hozott egy új közvélemény-kutatás, ami az amerikai elnök teljesítményét mérte.","id":"20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"161fbac1-5400-4b67-a23a-f3cbb69be850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_amerikaiak_62_szazalekanak_nem_tetszik_amit_Trump_muvel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:51","title":"Az amerikaiak 62 százalékának nem tetszik, amit Trump művel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak, ugyanis a keresőóriás szakít ezzel a névadási gyakorlattal.","shortLead":"Ne is kezdje el találgatni, hogy milyen Q betűvel kezdődő édességnevet talál ki a Google az idei Android-verziónak...","id":"20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fcd8d77-01c0-40e6-9c1c-52bc37c06035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e6a785-ce73-4edd-ae4b-730b9bcf727e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_android_verziok_neve_edessegek_android_q_android_10_szamozott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:03","title":"10 év után itt a vége az androidos édességneveknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is eltűnt.","shortLead":"A négy éve elhunyt Lemmy Kilmister 1979-ben kezdte el írni a dalt, de csak 30 évvel később fejezte be, és akkor is...","id":"20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49ca1635-0497-463e-a83e-2305980aaac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b9e4ae-fb93-4d3c-9ef0-5ff04ca49ce4","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Elokerult_egy_szerelmes_countrydal_a_Motorheadfrontemberetol","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:10","title":"Előkerült egy szerelmes country-dal a Motörhead-frontemberétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","shortLead":"Tornacsarnokot építenek ott, az egész kertet letarolták. A gimnáziumban már van tornaterem.\r

\r

","id":"20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b0a15-9044-4d2f-8d0e-b99736d684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba0df8c-cd54-4735-a8d3-70dfbad0514b","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_41_fat_vagtak_ki_a_budai_Szent_Margit_Gimnazium_kertjeben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 20:18","title":"41 fát vágtak ki a budai Szent Margit Gimnázium kertjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok elismerte, hogy elmulasztották a rajt előtti mérlegelést.","id":"20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4501e487-97cd-4676-abce-e712a7ba4c6d","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Danuta_Hiba_csuszott_a_rendszerunkbe","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:42","title":"Kozák Danuta: Hiba csúszott a rendszerünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]