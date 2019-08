Alig két héttel az előtt, hogy Donald Trump Dániába látogatott volna, az amerikai elnök a Twitteren bejelentette, hogy lemondja az utazását. Az oka annyi volt: a dán miniszterelnök közölte vele, nem vásárolhatja meg Grönlandot. A CNN-nek a Fehér Házból megerősítették, hogy nem lesz semmi a tárgyalásból.

Mette Frederiksen egész pontosan azt mondta, abszurd az ötlet, hogy Grönlandot eladják az Egyesült Államoknak.

Grönland nem eladó. Grönland nem dán. Grönland Grönlandhoz tartozik. Nagyon remélem, hogy ezt nem gondolta komolyan.

Trump ötlete egyébként még csak nem is lenne teljes butaság, már persze amerikai szempontból nézve. Grönland azért is lehet fontos az USA-nak, mert, akié a terület, az jobb eséllyel szállhat be az Északi sarkért, és az ott lévő hatalmas ásványkincsért vívott harcba. Sőt, állítólag Harry Truman már 1946-ban felkínált érte százmillió dollárt. A Bloomberg számolgatott is egy sort, mennyiért lehetne megvenni a szigetet, ha eladó volna – de nem az.