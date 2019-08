Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","shortLead":"A lengyelek például fele annyiért hozzájutottak. Hogy mi lehet az oka, egyelőre nem tudni.","id":"20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aed03a4-ef0c-4778-819c-4e95339a1079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aaa3d29-5982-4ee7-9f97-4871e4072292","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Dragabban_vehetjuk_meg_az_amerikai_raketakat_mint_Lengyelorszag_es_Japan","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:30","title":"Drágábban vehetjük meg az amerikai rakétákat, mint Lengyelország és Japán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","shortLead":"Kitört a háború az önkormányzati választások előtt.","id":"20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c23d4d-3036-47e5-ae4e-a863f85856de","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Egymasnak_esett_a_Fidesz_es_a_KDNP_Balatonfureden","timestamp":"2019. augusztus. 29. 05:30","title":"Egymásnak esett a Fidesz és a KDNP Balatonfüreden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönviselt volt MSZP-s politikus úgy hirdeti magát, mint a lokálpatrióták jelöltje. Ami igaz, de a ferencvárosi lokálpatrióták támogatják Erzsébetvárosban. Hunvaldot közben megkérték, lépjen vissza. \r

\r

","shortLead":"A börtönviselt volt MSZP-s politikus úgy hirdeti magát, mint a lokálpatrióták jelöltje. Ami igaz, de a ferencvárosi...","id":"20190829_Ferencvarosi_lokalpatriotak_moge_bujik_Hunvald_Gyorgy_az_Erzsebetvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a160fef-272e-4afc-9605-a9610067ba1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Ferencvarosi_lokalpatriotak_moge_bujik_Hunvald_Gyorgy_az_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 29. 13:29","title":"Ferencvárosi lokálpatrióták mögé bújik Hunvald György az Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","shortLead":"A folyóba másodpercenként 3 ezer liter szennyvíz ömlik. Ökológiai katasztrófa fenyeget. ","id":"20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a44574-849d-4e0b-909d-136a86c368c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e488f64d-9d80-44a3-affd-8a345b0f62ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Elromlott_a_tiszito_inkabb_a_Visztulaba_engedik_Varso_szennyvizet","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:38","title":"Elromlott a tiszító, inkább a Visztulába engedik Varsó szennyvizét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de6aaaaa-4c82-4b3e-8727-46df370f8b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8c1e96-1f4d-4a51-8fdf-a0289043e3f4","keywords":null,"link":"/kultura/20190829_Itt_Az_ifju_papa_folytatasanak_elozetese__Jude_Law_egy_szal_fecskeben_setal_ezuttal_a_tengerparton","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:09","title":"Itt Az ifjú pápa folytatásának előzetese – Jude Law egy szál fecskében sétál ezúttal a tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","shortLead":"A szokásos unokázós csalásnak indult, de hamar kiderült, hogy egy egész szervezet áll mögötte. ","id":"20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a454946-8ac8-41d7-8d56-5299caf92390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eef6168-5df0-442f-843b-86ba0b7b3e56","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Otfos_banda_csalt_ki_hatmillio_forintot_egy_83_eves_nagymamatol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:27","title":"Ötfős banda csalt ki hatmillió forintot egy 83 éves nagymamától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 12 milliárd dollárt is megérhet a Sackler családnak, hogy ne kelljen több ezer perben részt venniük.","shortLead":"Akár 12 milliárd dollárt is megérhet a Sackler családnak, hogy ne kelljen több ezer perben részt venniük.","id":"20190828_Tobb_milliard_dollart_fizetne_a_fuggove_tett_embereknek_egy_gyogyszergyarto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ec0bfc-97e3-4740-9bc7-ed21226d6a33","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Tobb_milliard_dollart_fizetne_a_fuggove_tett_embereknek_egy_gyogyszergyarto","timestamp":"2019. augusztus. 28. 12:11","title":"Több milliárd dollárt fizetne a függővé tett embereknek egy amerikai gyógyszergyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]