Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","shortLead":"A gazdasági és a szociális szempontok számítanak.","id":"20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed9b6ff-5375-48f7-85b9-b2572542efea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190919_Kiderult_kinek_utalnak_haza_a_kivandorolt_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:55","title":"Kiderült, kinek utalnak haza a kivándorolt magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"Argyelán József, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat. Nem elég hitelfelvételkor megtervezni a háztartás költségvetését, készülni kell a lehetséges kamatemelkedésre is. Ez ellen azonban lehet védekezni a törlesztőrészlet hosszú távú fixálásával. Emiatt az induló havi törlesztőrészlet magasabb lehet, ugyanakkor egy 3 százalékos kamatemelkedésnél akár 1,5 millió forint megtakarítás is elérhető. Mivel a forintgyengülés közvetve megágyazhat egy kamatemelkedésnek, már csak ezért is érdemes számolgatni!","shortLead":"Az előző gazdasági válságból sok család megtanulta, hogy egy hitel törlesztőrészletének alakulásán nagyon sok múlhat...","id":"20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb52a04-ee27-4f65-b20e-e06230a2863e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190920_gyenge_forint_fix_kamatozas_lakashitel","timestamp":"2019. szeptember. 20. 06:01","title":"A gyenge forint miatt is érdemes lépniük a magyar hiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely is kifogásokat keres. ","id":"20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8867966-5f63-4fb2-aee9-9655f9ae478f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a52742-6ba5-4511-a7a0-61ede7674a10","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Most_Puzser_hivta_vitazni_Tarlost_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. szeptember. 19. 18:20","title":"Most Puzsér hívta vitázni Tarlóst és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal klímaaktivista Greta Thunberg, aki felszólalásában alaposan kiosztotta az amerikai törvényhozókat.","shortLead":"Sajnálom, de önök nem tesznek eleget a klímaváltozás ellen – ezzel a mondattal indított kedden Washingtonban a fiatal...","id":"20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b5123b2-ba7e-4295-8876-30a92c36437d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28300b7c-32b5-4ccb-ac56-47b55febb986","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_greta_thunberg_klimavaltozas_amerikai_politikusok_szenatus","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:09","title":"Hallgassanak a tudományra – Greta Thunberg beolvasott az amerikai politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","shortLead":"Minden háztartásba és társasházba adnának hozzá gyűjtőedényt. ","id":"20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfddd926-1073-4767-8551-983bac2dc573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da15e58b-9694-4e04-a26e-9e4e1fbb8aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Kaposvaron_hazhoz_mennek_majd_a_hasznalt_etolajert","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:47","title":"Kaposváron házhoz mennek majd a használt étolajért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ő generációjuk számára a klímaváltozás nem vélemény, hanem a túlélés kérdése.","shortLead":"Az ő generációjuk számára a klímaváltozás nem vélemény, hanem a túlélés kérdése.","id":"20190919_Nem_vallalnak_gyereket_ezek_a_tinedzserek_ha_a_kormany_nem_veszi_komolyan_a_klimavaltozast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bae54bd9-6682-4a90-a043-34e89c235598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c67e99d-1073-4354-9673-c6fd73fbff53","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Nem_vallalnak_gyereket_ezek_a_tinedzserek_ha_a_kormany_nem_veszi_komolyan_a_klimavaltozast","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:51","title":"Nem vállalnak gyereket ezek a tinédzserek, ha a kormány nem veszi komolyan a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","shortLead":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","id":"20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d050e8-7043-4ece-a22e-6b54c2c3cc27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:06","title":"Fideszes kampány: Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor polgármesterjelölt gyerekjátékok között interjúvolták meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Alaposan felment a csepeli birkózócsarnok építésének ára, mert menet közben kiderült, hogy biztonságos ajtórendszer kell bele, a főbejárathoz pedig gyorskaput kell telepíteni.","shortLead":"Alaposan felment a csepeli birkózócsarnok építésének ára, mert menet közben kiderült, hogy biztonságos ajtórendszer...","id":"20190918_25_milliardra_dragult_a_Nemeth_Szilardfele_birkozocsarnok_hogy_ne_lehessen_benne_osszevissza_maszkalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbbee7a-e25a-4de5-acaa-71f7520dbf1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_25_milliardra_dragult_a_Nemeth_Szilardfele_birkozocsarnok_hogy_ne_lehessen_benne_osszevissza_maszkalni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:51","title":"2,5 milliárdra drágult a Németh Szilárd-féle birkózócsarnok, hogy ne lehessen benne összevissza mászkálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]