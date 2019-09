Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","shortLead":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","id":"20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daf37e-c151-403a-8b63-c93b9b15c4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:21","title":"Itt a legújabb Ferrari, a szélvész gyors, nyitott tetős F8 Spider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","id":"20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc3e00-433a-421f-bf29-e1276b166e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:37","title":"Nem sikerült Netanjahunak elérnie, hogy bekamerázzák a választási helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kanadában nincs halálos áldozat, a Bahamákon egyre több.","shortLead":"Kanadában nincs halálos áldozat, a Bahamákon egyre több.","id":"20190908_Elerte_Kanadat_a_Dorian_a_Bahamakrol_menekulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d688f1-e0dc-4271-841e-a99ffc74400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb837f15-cd9a-4081-b8db-fc9108572482","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Elerte_Kanadat_a_Dorian_a_Bahamakrol_menekulnek","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:10","title":"Elérte Kanadát a Dorian, a Bahamákról menekülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük miatt - jelentette be Donald Trump amerikai elnök szombat este a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok felfüggesztette a béketárgyalásokat az afganisztáni tálib lázadókkal egy minapi kabuli merényletük...","id":"20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=345ddbd6-a165-4679-ad4f-776c4b0751e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce7d1ad-e3e9-4c2c-b414-4ecf601433df","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Trump_megint_a_Twitteren_uzente_meg_hogy_ez_igy_nem_megy","timestamp":"2019. szeptember. 08. 09:21","title":"Trump megint a Twitteren üzente meg, hogy ez így nem megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos autójuk legyen. Ehhez egy hatalmas akkumulátorgyár építésébe is kezdenek.","shortLead":"A német vállalat legfrissebb tervei arról szólnak, hogy a következő évtized végére legalább 70 különféle elektromos...","id":"20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b38a5c7-cd1e-4702-8ed0-cdd7df79bea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71ffdef-4062-4839-bbd6-78c08c7aa65a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Orult_offenzivba_kezd_a_Volkswagen_70_elektromos_modellel_jonnek_ki","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:25","title":"Őrült offenzívába kezd a Volkswagen: 70 elektromos modellel jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","shortLead":"24 ember volt a fedélzeten, közülük 20-an megsérültek, 4-en eltűntek.","id":"20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf93c4f-67b8-4f6a-8e0c-236a7e8702ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ade6779-f947-4865-84e4-be7819f2012a","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Felborult_egy_teherhajo_az_USA_keleti_partjainal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 21:40","title":"Felborult egy hatalmas teherhajó az USA keleti partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II irányítástechnikájáról szóló tenderről, így egyetlen érvényes jelentkező sem maradt.","shortLead":"Korábban egy orosz–brit konzorciumot, most egy dél-koreai és egy német–francia pályázatot is kizártak a Paks II...","id":"20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9400d857-92d9-4941-aea4-4c99f1816498","keywords":null,"link":"/kkv/20190909_Az_osszes_ajanlatot_kizartak_a_Paks_2_iranyitasarol_szolo_kozbeszerzesen","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:45","title":"Az összes ajánlatot kizárták a Paks II irányításáról szóló közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","shortLead":"Barátaik pénzt gyűjtöttek nekik az újrakezdéshez.","id":"20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ded3583e-79ed-4e5b-80bb-998e6571f65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcdf83c-2652-4e4e-80d1-ab588f45e08d","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_magyar_csalad_horvatorszagi_baleset_penzgyujtes_sofor_orvos","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:02","title":"Hazatérhetett a Horvátországban balesetet szenvedett magyar család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]