[{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","shortLead":"Greta Thunberg egy tüntetéshez csatlakozott Iowában, a tanár erről kommentelt.","id":"20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d95f1d5-8280-4724-8dad-eb7391d5b825","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Felfuggesztettek_egy_iowai_tanart_miutan_fenyegetoen_kommentelt_Greta_Thunbergrol","timestamp":"2019. október. 09. 12:21","title":"Felfüggesztettek egy iowai tanárt, miután fenyegetően kommentelt Greta Thunbergről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével kötötték össze. A sztorija csak a bocsánatkéréskor került a híreikbe, akkor sem túlrészletezve. A kormányoldali médiabirodalom címlapjain alig találkozni az üggyel, anyabálnák, az Operettszínház és a terhesszex is megelőzi jelentőségben a Borkai-ügyet. Szétnéztünk a kormánysajtóban.","shortLead":"Esendő emberként mutatja be a kormánysajtó Borkai Zsoltot, akinek a szexvideós botrányát Wittinghoff Tamás ügyével...","id":"20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3d69999-c6f4-405e-8af7-52d165d97171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53b0f11-16a3-4811-b457-f40b04037aef","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_tv2_magyar_nemzet_origo_borkai_szexbotrany_wittinghof","timestamp":"2019. október. 09. 18:02","title":"Anyabálnák, operett, terhesszex - minden fontosabb a Borkai-ügynél a kormánymédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b40dd8-7480-46fa-ac4e-acf40a89f571","c_author":"Deliága Éva","category":"360","description":"Mindenki válláról levette a megfelelési kényszer és a bűntudat terhét, megtanította, mibe lehet kapaszkodni, ha elbizonytalanodnak abban, belefér-e a szeretetteljes nevelésbe, ha gyerekeiket korlátozzák valamiben. Deliága Éva pszichológus írása.","shortLead":"Mindenki válláról levette a megfelelési kényszer és a bűntudat terhét, megtanította, mibe lehet kapaszkodni, ha...","id":"20191009_vekerdy_tamas_halalara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b40dd8-7480-46fa-ac4e-acf40a89f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ed2265-8acf-41f4-86cc-32c898bf99db","keywords":null,"link":"/360/20191009_vekerdy_tamas_halalara","timestamp":"2019. október. 09. 15:00","title":"Egy generációnak segített jobb szülővé válni – pályatárs emlékezik Vekerdy Tamásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","shortLead":"Pedig eleinte nagyon nem rajongott a karakterért.","id":"20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f25c978a-e655-4c25-a426-1a1bce399955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76767d63-9d30-4d7d-942f-1c8fe25cda38","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_joaquin_phoenix_joker_todd_phillips","timestamp":"2019. október. 10. 11:43","title":"Joaquin Phoenix egy második Joker-filmet is bevállalna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","shortLead":"A felvételek időközben egy másik felnőttfilmes oldalon is feltűntek.","id":"20191010_borkai_zsolt_video_botrany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a721cb6a-455d-4883-bd45-5c5b7d5cccbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9a6be-0d3c-44bd-838a-0f292c5d24a7","keywords":null,"link":"/elet/20191010_borkai_zsolt_video_botrany","timestamp":"2019. október. 10. 09:45","title":"Borkai-szexbotrány: apró részlet árulkodik arról, hogy egy nő videózhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban is a győri polgármester társaságában, két MTI-s felvételen is felbukkant 2014-ben. Mindeközben a péri repülőtér webkamerája pont tavaly pünkösdkor nem tudott felvételt készíteni, amikorra a kiruccanást teszi a kínos felvételeket nyilvánosságra hozó blog szerzője.","shortLead":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban...","id":"20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46babc39-993a-4455-b9db-c1670a34c61a","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","timestamp":"2019. október. 08. 16:51","title":"Megtalálhatták a kisrepülőt, ami Borkai ügyvéd barátjához köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d94923-0249-4879-ab24-8e273273a4bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez hasznos módszer a kicsinyek védelmezésére. ","shortLead":"Ez hasznos módszer a kicsinyek védelmezésére. ","id":"20191009_Ragadozok_kozeleben_suttogva_beszelnek_az_anyabalnak_es_borjaik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d94923-0249-4879-ab24-8e273273a4bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114ff577-f41f-49bf-9d42-58734ce0616d","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Ragadozok_kozeleben_suttogva_beszelnek_az_anyabalnak_es_borjaik","timestamp":"2019. október. 09. 13:34","title":"Ragadozók közelében „suttogva beszélnek” az anyabálnák és borjaik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]