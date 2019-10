A paksi labdarúgó-stadion építése 2 milliárd 96 millió forintról 2 milliárd 213 millió forintra drágul. A 117 millió forint többlet indoka a pályavilágítás elektromos ellátását biztosító kábelek elhelyezésének problémáival kapcsolatos – írta a Napi.hu.

A tender módosítását az ajánlatkérő Paks Város Önkormányzata tette közzé az uniós közbeszerzési közlönyben – ez ide kattintva érhető el.

A munkát a dunavarsányi székhelyű Pharos 95 sportpályépítő Kft. nyerte meg, akkor még 2 milliárd 96 millió forinttal. A szerződést 2017 július 5-én kötötték meg a felek, 360 munkanapos határidővel. A feladat – a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében – a paksi labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének kivitelezése volt.

A paksi stadionépítésben is Felcsútra vezetnek a szálak A Pancho Aréna gyepét telepítő cég építheti újjá a paksi futballstadiont.

A lap a Céginfó adataira hivatkozva arról is beszámol, hogy A társaság 2012-ben alakult "Pharos '95" Gépjárműkereskedelmi és Szervízszolgáltató Kft. néven, a múlt évet pedig 3 milliárd 882 millió forint nettó árbevétel mellett 431 millió adózás előtti eredménnyel zárta.

Az Átlátszó korábban azt írta: a Pharos ’95 nyerte el az egri Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukcióját is, és az stadionépítés is megdrágult utólag. Ott viszont az eredetileg becsült 2,54 milliárd forint helyett 3,65 milliárdba kerül a munka. Hozzáteszik: korábban a Pharos ’95 kapta meg az egri Felsővárosi Sporttelepen az Edzőközpont építését is bruttó 1,93 milliárd forintért.