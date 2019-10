Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","shortLead":"David Mustaine túl van a kezelések első fázisán.","id":"20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5d117cb-53b5-4c8a-8adb-66d5ab136a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d35921-9866-403e-a5ca-fd8e262350f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_Optimistan_tekint_a_jovobe_a_Megadeth_torokrakkal_kuzdo_enekese","timestamp":"2019. október. 29. 13:17","title":"Optimistán tekint a jövőbe a Megadeth torokrákkal küzdő énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","shortLead":"A BKK inkább a kötöttpályás járművek használatát javasolja.","id":"20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f4eac6-85ab-45df-9dc1-6cf92ea40533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e3011-2e02-42f0-845a-7d756f27b52b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Jon_Putyin_itt_szamithat_lezarasokra","timestamp":"2019. október. 30. 05:12","title":"Jön Putyin, itt számíthat lezárásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek meghallgassák a tudományos érveket.","shortLead":"A klímaaktivista szerint a mozgalomnak nem díjakra van szüksége, hanem arra, hogy a hatalomban lévő emberek...","id":"20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74fc460e-67a2-4488-98b0-a858a2015b5f","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Greta_Thunberg_koszoni_szepen_de_nem_ker_kornyzeetvedelmi_dijakat","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Greta Thunberg köszöni szépen, de nem kér környezetvédelmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c315bdb7-3efb-4a81-b722-047354ca1c4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rákóczi híd közelében történt a baleset. ","shortLead":"A Rákóczi híd közelében történt a baleset. ","id":"20191030_furgon_utkozes_baleset_2es_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c315bdb7-3efb-4a81-b722-047354ca1c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb758adb-293c-427d-be5e-f2d1ce9aaebf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_furgon_utkozes_baleset_2es_villamos","timestamp":"2019. október. 30. 11:13","title":"Fotó: Furgonnal ütközött a 2-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business 2020 című kiadványa. ","shortLead":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business...","id":"20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37818a-b9a7-41f8-9ef5-c93db5cec141","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 29. 16:25","title":"Alig van már hely Kelet-Európában, ahol rosszabb vállalkozni, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"34 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma egy év alatt.","shortLead":"34 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma egy év alatt.","id":"20191029_163_ezer_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0281fa6d-71fd-476a-bbea-6637596ee81b","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_163_ezer_munkanelkuli_van_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 29. 09:11","title":"163 ezer munkanélküli van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","shortLead":"Az idősekre leselkedő veszélyeket vette végig a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács.","id":"20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ffdcba9-e52e-4522-9dab-0b3c0914424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903a406c-c83d-456b-87bf-c0fad254669a","keywords":null,"link":"/elet/20191029_csaloakademia_bunozok_bunmegelozes","timestamp":"2019. október. 29. 16:15","title":"Csalóakadémia: vicces kisfilmekben figyelmeztetnek a bűnözők trükkjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","shortLead":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","id":"20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2877751f-7d2e-4074-9480-d2b4512a329f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","timestamp":"2019. október. 29. 19:31","title":"Nyíltan meleg polgármestere lett Bogotának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]