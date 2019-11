Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","shortLead":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","id":"20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b9904-afa1-4804-9657-fbceceef9a03","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","timestamp":"2019. november. 05. 10:28","title":"Ambrus Attila visszajárt a börtönbe, most kitiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"114a9d22-ceb1-40dd-ad98-b1ec99c8d36e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy működik, mint a Photoshop, mert ez maga a Photoshop – ezekkel a szavakkal jellemzi az Adobe a legismertebb és legnépszerűbb programjának iPadre elérhető változatát.","shortLead":"Úgy működik, mint a Photoshop, mert ez maga a Photoshop – ezekkel a szavakkal jellemzi az Adobe a legismertebb és...","id":"20191105_adobe_photoshop_ipad_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=114a9d22-ceb1-40dd-ad98-b1ec99c8d36e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586968d0-17e0-4e57-a0ee-a74ede736d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_adobe_photoshop_ipad_letoltes","timestamp":"2019. november. 05. 10:03","title":"Használ Photoshopot? És iPadet? Akkor van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","shortLead":"Nyolc évre visszamenőleg. Az elnök korábban nem volt hajlandó erre, most már az ügyészség kötelezi rá.","id":"20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15049d5b-c804-47b3-a0c7-b474dd2f24da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_donald_trump_adobevallas_new_york_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 04. 18:06","title":"Szorul a hurok Trump nyaka körül, át kell adnia az adóbevallásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de az üzemeltetésért havonta még 40 ezret kell majd fizetniük.","shortLead":"Megvolt a választás, a XIV. kerületben előkerült a parkolóautomata-beszerzés. Darabja kétmillió forint lesz, de...","id":"20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=323f14ea-d834-4421-afdd-fdda3469915e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed82b48a-46bb-4b58-a759-977e5bef1b19","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Zuglo_egy_olyan_cegtol_vesz_parkolo_automatakat_aminek_a_tulajdonosat_csalasert_eliteltek","timestamp":"2019. november. 05. 18:30","title":"Zugló egy olyan cégtől vesz parkolóautomatákat, aminek a tulajdonosát csalásért elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","shortLead":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","id":"20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b81c995-9ea3-4459-9e78-4345bb1104cd","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","timestamp":"2019. november. 05. 11:45","title":"A turistaszennyezés miatt tiltották be a gésás szelfiket Kiotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó vállalkozók számára jó hír, hogy míg az eva a bankok többségénél nem számított hitelezhető jövedelemnek, addig a két legesélyesebb alternatíva, a kata és a kiva hitelezhető lakáshitel és személyi kölcsön esetében egyaránt. Rossz hír ugyanakkor, hogy egy most induló katás vállalkozásnak legalább 12 hónapot kell erre várni. ","shortLead":"Megszűnik 2020-tól az egykor oly népszerű eva (egyszerűsített vállalkozói adó) adózási forma. Az evát elhagyó...","id":"20191105_kata_eva_hitel_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee36f0-4846-4edd-b2bf-ed808a123812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956915ba-9dc1-4fc8-a496-169815450e37","keywords":null,"link":"/kkv/20191105_kata_eva_hitel_bank","timestamp":"2019. november. 05. 11:55","title":"Legkorábban 12 hónap múlva lesznek hitelképesek a katára váltó evás vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]