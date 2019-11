Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK hírügynökség a volt politikus családjára hivatkozva.\r

","shortLead":"Hetvennyolc éves korában szerdán Prágában elhunyt Jan Strásky, Csehszlovákia utolsó kormányfője – jelentette a CTK...","id":"20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6390082e-5561-40c8-8340-e7475da22a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e576dcc3-74e3-47d5-bd19-5cf0b287154f","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_jan_strasky_csehszlovakia_miniszterelnok_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 06:08","title":"Meghalt Csehszlovákia utolsó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","shortLead":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","id":"20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e9b65-71dd-4ca8-aa8c-348d1395537b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","timestamp":"2019. november. 07. 14:28","title":"Emeleti karzatra terelték a sajtót a győri közgyűlés megalakulásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","shortLead":"Jövő héten tarthatják meg a magyar biztosjelölt meghallgatását.","id":"20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdce471d-579a-469e-8370-becf687ab1f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e746ef5a-f578-44c3-9613-742f07796abb","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Hivatalossa_valt_bovitesert_felelos_EUbiztos_lehet_Varhelyi_Oliver","timestamp":"2019. november. 07. 15:09","title":"Hivatalos: bővítésért felelős EU-biztos lehet Várhelyi Olivér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumnál azt mondják, a zuglói közbeszerzés szabályos volt.","shortLead":"A Momentumnál azt mondják, a zuglói közbeszerzés szabályos volt.","id":"20191106_Zugloi_parkoloautomatak_Vizsgaljak_hogy_mivel_lehetne_feloldani_az_erkolcsi_aggalyokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1a2a01-eac3-4dab-97ab-d13ade52af00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33464be-3eee-40fc-8ffc-1dd317f96d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Zugloi_parkoloautomatak_Vizsgaljak_hogy_mivel_lehetne_feloldani_az_erkolcsi_aggalyokat","timestamp":"2019. november. 06. 21:59","title":"Zuglói parkolóautomaták: Vizsgálják, hogy mivel lehetne feloldani az erkölcsi aggályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","shortLead":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","id":"20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7540df5d-d5bd-4b87-be8a-ea129eee98ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","timestamp":"2019. november. 08. 09:41","title":"A Miniből is van már elektromos, meg is néztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","shortLead":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","id":"20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337bcd57-0d02-41ee-8a9e-6d21c5adebcc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","timestamp":"2019. november. 07. 15:49","title":"A Dunába esett a Margit hídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","shortLead":"Ezzel már Tarlós is többször próbálkozott, most Atkári János feladata lenne az ügy előkészítése.","id":"20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0719478-3894-4fbd-9b5b-1880b8f63f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315bb184-8be0-4f57-a634-22a0d1038dfc","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Karacsonyek_is_megprobalnak_visszavenni_a_Csatornazasi_Muveket","timestamp":"2019. november. 07. 10:19","title":"Karácsonyék is megpróbálnák visszavenni a Csatornázási Műveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]