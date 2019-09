Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Kellemes időt jósol az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190911_idojaras_napsutes_szerda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c33b78-bc08-4b6a-8d63-d11868aea06e","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_idojaras_napsutes_szerda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 05:09","title":"A nyár ma is visszainteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megosztó a téma, ezzel indokolták, hogy nem lehet majd a temetőben futni.","shortLead":"Megosztó a téma, ezzel indokolták, hogy nem lehet majd a temetőben futni.","id":"20190910_Megsem_lesz_futopalya_a_Fiumei_uti_sirkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c08b2-6adb-433c-8f56-24129c84d532","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Megsem_lesz_futopalya_a_Fiumei_uti_sirkertben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:23","title":"Mégsem lesz futópálya a Fiumei úti sírkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyészség és a vádlott is fellebbezett az ügyben.","shortLead":"240 ezer forint pénzbüntetésre ítélték a Veszprémi Napló volt szerkesztőjét az interjú meghekkelése miatt. Az ítélet...","id":"20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f6e9ecd-4b84-4ec8-b465-4bad38f1cbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ab37c7-51b0-40a0-813c-4f73c2724b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Penzbuntetesre_iteltek_a_szerkesztot_akit_az_Orbaninterju_meghamisitasaval_vadolnak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:51","title":"Pénzbüntetésre ítélték a szerkesztőt, akit az Orbán-interjú meghamisításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4ea8b6f-f62c-4a35-99d6-2becc67ccb71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"12 ezer ügyfélnél még hétfő este sem állt helyre a szolgáltatás.","shortLead":"12 ezer ügyfélnél még hétfő este sem állt helyre a szolgáltatás.","id":"20190909_Tobb_tizezren_maradtak_aram_nelkul_a_DelAlfoldon_a_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4ea8b6f-f62c-4a35-99d6-2becc67ccb71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db27500-4524-489f-ac7c-6725462a3f44","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Tobb_tizezren_maradtak_aram_nelkul_a_DelAlfoldon_a_vihar_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:45","title":"Több tízezren maradtak áram nélkül a Dél-Alföldön a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk, hogy szükség lenne félretenni akár saját magunk, akár a gyermekek számára. Azzal is nagyjából tisztában vagyunk, hogyan takarékoskodjunk, de a tettekig a legtöbben már későn vagy egyáltalán nem jutunk el, még akkor sem, ha a gyermekünk jövője a tét – derül ki az OTP Bank Öngondoskodási Index felméréséből. A témában Nyitrai Győzővel, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Ha megtakarításról és öngondolkodásról van szó, hajlamosak vagyunk rövidebb távon gondolkodni, pedig tudjuk...","id":"20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d85aa0cb-765c-417f-b2d4-442adbb01600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9edf3d-04fe-4664-b5e6-b4b50511c9df","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190826_otp_A_magyarok_ketharmada_nem_takarit_meg","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"A párnacihától az öngondoskodásig: a magyarok kétharmada nem takarít meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","shortLead":"A sikert Instagram-oldalán jelentette be, amit a Ripost vett észre. ","id":"20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d01d37c-0976-4712-9db4-66a3e5799362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59534b3b-2aec-4b73-9846-6863231c82ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Berki_Krisztian_is_osszegyujtott_tobb_mint_5_ezer_alairast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:18","title":"Majdnem 10 ezer aláírást gyűjtött össze Berki Krisztián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg a kormányzóválasztásokon tarolt az Egységes Oroszország párt, addig a moszkvai képviselő-testületben a kormányerőnek csak mandátumai mintegy harmadát elveszítve sikerült megőriznie többségét.","shortLead":"Míg a kormányzóválasztásokon tarolt az Egységes Oroszország párt, addig a moszkvai képviselő-testületben...","id":"20190909_Putyin_partja_elbukta_a_mandatumainak_harmadat_a_moszkvai_kepviselotestuletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f443c7b1-4c5b-4822-a24d-a1346691824b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f010a0a3-5b46-433d-9465-75b4263556d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Putyin_partja_elbukta_a_mandatumainak_harmadat_a_moszkvai_kepviselotestuletben","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:40","title":"Putyin pártja elbukta a mandátumainak harmadát a moszkvai képviselő-testületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","shortLead":"A kutatók szerint még a nagy 1982-es algásodást is felülmúlta az idei.","id":"20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6f999ef-0194-466c-9c92-92e064fd1469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f12eed-cecb-435e-a39d-9dc0213862e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Kutatok_A_felszabadulo_foszfor_miatt_algasodott_el_a_Balaton","timestamp":"2019. szeptember. 11. 07:34","title":"Kutatók: A felszabaduló foszfor miatt algásodott el a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]