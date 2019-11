Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell elmenni érte.","shortLead":"Ezzel a több évtizede kijött sportos Opellel adott esetben akár 285 km/h-val is száguldhatunk. És csak Ausztriába kell...","id":"20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=266f75a8-dfcf-4c29-a4a8-74c025e6d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d21b1f-0129-4e70-a78e-0f2b8a7858bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_ritka_lehetoseg_gyorsan_le_lehet_csapni_erre_az_uberopelre_egy_lotus_omegara","timestamp":"2019. november. 09. 06:41","title":"Ritka lehetőség: gyorsan le lehet csapni erre az über-Opelre, egy Lotus Omegára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak, mint a magyar GDP. ","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak...","id":"20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d964d0d-3620-475b-8612-9134ae15ad41","keywords":null,"link":"/360/20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","timestamp":"2019. november. 09. 10:01","title":"Top 500: Akad itthon nagy cég, amely saját erőből is tud nyerni – vagy veszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat...","id":"20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3ff9cd-109f-4a01-9d0d-4cc0a332042e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","shortLead":"Így spórol majd az étkeztetés költségein a német légitársaság.","id":"20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16901abd-9e90-4f9c-92f6-09274f969764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b28a1f6-fd93-4fef-a751-a74e350a5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_Kimarad_majd_egy_megel_etel_helyette_szendvics_lesz_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 09. 14:32","title":"Kimarad egy meleg étel, helyette szendvics lesz a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti főpolgármester repülés helyett 13 órát vonatozott Berlinbe.","shortLead":"A budapesti főpolgármester repülés helyett 13 órát vonatozott Berlinbe.","id":"20191108_Karacsony_Gergely_Greta_Thunberget_koppintja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b2a39-aa19-493b-8cfd-c6e8278fc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a36175-232f-43f1-846d-97e95d8d4a88","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Karacsony_Gergely_Greta_Thunberget_koppintja","timestamp":"2019. november. 08. 14:51","title":"Karácsony Gergely Greta Thunberget koppintja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki mélyen megosztott országot irányít.","shortLead":"Megleckéztették, de nem fosztották meg a további kormányzás lehetőségétől a kanadaiak a liberális Justin Trudeau-t, aki...","id":"201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7e54a11-e6db-4245-9468-d726b6b33752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb175835-057f-4fec-8dfc-c2ef944e3b7e","keywords":null,"link":"/360/201945__trudeau_ujra__ketteszakadt_kanada__kisebbsegi_kormany__jozanito_pofon","timestamp":"2019. november. 09. 16:00","title":"Józanító pofont kapott Trudeau, nem lesz könnyű kormányoznia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt...","id":"20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86d725-a6eb-4d48-a11e-fadc36d43f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","timestamp":"2019. november. 09. 20:31","title":"Balesetben meghalt egy motoros Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik utas a WC-ben rágyújtott egy elektromos cigarettára. Október utolsó napjaiban egy ismert színésznő viselkedése miatt kellett megszakítani egy repülést.","shortLead":"Szocsi helyett Szamarában szállt le az orosz Podeda légitársaság Boeing 737-es gépe, miután kiderült, hogy az egyik...","id":"20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54bfa78-a2f2-420d-b0ed-77b1ede537e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c336ee58-bb59-4011-8a94-9302c73e27a7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Kenyszerleszallas_egy_ecigi_miatt","timestamp":"2019. november. 10. 11:47","title":"Kényszerleszállás egy e-cigi miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]