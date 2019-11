Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél bemutatni a jó gyakorlatokat, a roma kultúrát és \"segíteni az egyházi közösségek befogadó és együttműködő képességének növelését\".\r

\r

","shortLead":"A cél bemutatni a jó gyakorlatokat, a roma kultúrát és \"segíteni az egyházi közösségek befogadó és együttműködő...","id":"20191111_Kezikonyv_keszult_a_romakkal_foglalkozo_papoknak_egyhazi_es_civil_szakembereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeea52b-3552-4051-aa8a-caf978afd786","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Kezikonyv_keszult_a_romakkal_foglalkozo_papoknak_egyhazi_es_civil_szakembereknek","timestamp":"2019. november. 11. 10:25","title":"Kézikönyv készült a romákkal foglalkozó papoknak, egyházi és civil szakembereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes és sehol nem ciki. A BMW kínálatának egyik meghatározó darabja régóta a hármas sorozat kombi változata - különösen dízelben. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A BMW 3-as Touring olyan, mint a Levi’s 501-es farmer: egyre drágább, pedig nem is a legdivatosabb, viszont kényelmes...","id":"20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28c27891-ed6f-47b3-baf8-b0e287bdc1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d8eb3c2-bff2-48c2-bb83-6f583c651177","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_bmw_330d_touring_teszt_menetproba_bemutato_velemeny","timestamp":"2019. november. 10. 16:30","title":"Dízelország királya - teszten a BMW 330d Touring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba a problémáról, hogy túl vagyunk egy ezredfordulón, és ezzel senki nem foglalkozott még filmekben. Az új filmügyi kormánybiztos hiányolja a saját, közép-európaiakra jellemző humort is, és tisztában van azzal, hogy a legtöbb fiatal most már az okostelefonján vagy az okostévéjén nézi a tartalmakat, ezért azt is sejti, lesz vita az alkotókkal, mert mindenki azt szeretné, ha moziban menne le a filmje. Havas Ágnes távozásáról, a Filmalapban történt személyi változásokról és Andy Vajna örökségéról is beszélgettünk. Interjú.","shortLead":"Hiszen az angolok is forgattak már a saját koruk történelméről, lehet ezt intelligensen – mondja Káel Csaba...","id":"20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300d2944-6acd-4927-ab7b-c664ab60a88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b165013-fe31-4bd1-90eb-c0f7d48336f4","keywords":null,"link":"/kultura/20191111_Kael_Csaba_filmugyi_kormanybiztos_interju","timestamp":"2019. november. 11. 06:30","title":"Káel Csaba: Miért ne lehetne Orbán Viktorról is filmet csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt sérüléseibe - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Motorossal ütközött egy autó szombaton Sopronban, a motorkerékpár vezetője a kórházba szállítása után belehalt...","id":"20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86d725-a6eb-4d48-a11e-fadc36d43f8a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Balesetben_meghalt_egy_motoros_Sopronban","timestamp":"2019. november. 09. 20:31","title":"Balesetben meghalt egy motoros Sopronban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","shortLead":"Elon Musk ismét a Twitteren írta meg, milyen forgatókönyvet képzel el a Mars kolonizálására.","id":"20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c02b3b-8858-4eef-a492-869764d53c35","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_elon_musk_mars_spacex_csillaghajo","timestamp":"2019. november. 11. 09:33","title":"Bemondta Elon Musk, meddig tartana az első marsi város felépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat dohányoznak, és elhíznak. Az ország gyakorlatilag kettészakadt, a városokban élők egészségi helyzete a nyugatiakét közelíti, a vidékieké alig van a harmadik világ felett. Az OECD friss egészségügyi jelentéséből vontuk le a tanulságokat.","shortLead":"Rövidebb ideig élnek a magyarok a fejlett világ átlagánál, még kevesebbet egészségesen, de addig is nagyon sokat...","id":"20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3ff9cd-109f-4a01-9d0d-4cc0a332042e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_oecd_egeszsegugy_betegseg_korhaz_orvos_beteg","timestamp":"2019. november. 09. 16:30","title":"Amit a rendszer nem tesz tönkre az egészségünkben, azt leromboljuk saját magunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat gázkazán-szakembernek kiadó kókler szerelők, karbantartók.\r

\r

","shortLead":"20-30 ezer forint mehet el a semmire, figyelmeztetnek a szakértők, miután egyre gyakrabban tűnnek fel magukat...","id":"20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e8a9f1-d688-4349-a74f-bdc3c83e9ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68467ce-afc2-426d-85cd-bcc8e814367a","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_gondatlansag_es_penzszuke_mellett_a_kontarokkal_bovul_a_gazkeszulekekre_leselkedo_veszelyek_sora","timestamp":"2019. november. 11. 09:49","title":"A gondatlanság és pénzszűke mellett a kontárokkal bővül a gázkészülékekre leselkedő veszélyek sora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]