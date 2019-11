Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi időszakban. ","shortLead":"Vagy kiszáradtak vagy a vízforrás keresése közben, az emberrel viaskodva pusztultak el elefántok Zimbabwéban az utóbbi...","id":"20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a944c5b-80d9-4dc6-b4c3-b9b33ec39e51","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Szomoru_fotok_dokumentaljak_hogyan_vegez_az_elefantokkal_a_honapok_ota_tarto_szarazsag","timestamp":"2019. november. 12. 16:14","title":"Több mint kétszáz elefánttal végzett a hónapok óta tartó szárazság ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","shortLead":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","id":"20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceca773-82a2-4245-9f2f-d6888be8dd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","timestamp":"2019. november. 11. 17:19","title":"Horn Gyula fia nekiment Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","shortLead":"Az akadályozott közlekedés miatt több iskolában is szünetel a tanítás.","id":"20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88305b31-dd41-4fab-8e9c-489f2bea67d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5badc94-9eb3-4b39-8f7a-6ae3ae717748","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Hongkongi_tuntetes_Harmadik_napja_benitjak_a_varos_kozlekedeset","timestamp":"2019. november. 13. 06:51","title":"Hongkongi tüntetések: megénult a város közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","shortLead":"A korábbi előzetes kedvcsináló fotókat követően most itt vannak az új nagy Kia külsejét teljesen felfedő felvételek.","id":"20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54e17ea0-691c-4b40-87da-d2eb9f682fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59139de-ffa6-47d5-aa7d-30ae9d8ca26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_lelepleztek_a_passat_es_a_mondeo_szemrevalo_uj_kihivojat","timestamp":"2019. november. 12. 09:21","title":"Leleplezték a Passat és a Mondeo szemrevaló új kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb, mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel a remek állapotban lévő vörös sportkocsival eddig kevesebb, mint 2 ezer kilométert tettek meg. ","id":"20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9ac7a09-950c-4bd9-91eb-db58f1deaffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e58b60-786c-4ef8-9af1-d029ad9705c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_szinte_vadonatuj_ferrari_f40et_vasarolna_most_megteheti","timestamp":"2019. november. 13. 06:41","title":"Szinte vadonatúj Ferrari F40-et vásárolna? Most megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","shortLead":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","id":"20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aa4472-2c7d-4eb7-be57-cd4d7922af95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. november. 11. 11:55","title":"A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják, hogy ez kontrolláltan történjen. ","shortLead":" Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ szerint nincs akadálya az üres álláshelyek betöltésének, csak azt akarják...","id":"20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67085ff-858f-4c43-bd67-20696fae1d79","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_AEEK_Nincs_letszamstop_a_korhazakban_fel_lehet_venni_embereket_ha_arra_szukseg_van","timestamp":"2019. november. 12. 12:24","title":"A fenntartó szerint nincs létszámstop, fel lehet venni embereket a kórházakba, „ha szükséges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták hétfőn a Törökország elleni lehetséges szankciók keretét válaszul a Földközi-tenger keleti térségében végzett és az EU által jogellenesnek tartott próbafúrásokra.","shortLead":"Az Európai Unió külügyminiszterei elfogadták hétfőn a Törökország elleni lehetséges szankciók keretét válaszul...","id":"20191111_A_EU_szankcios_keretet_fogadott_el_Torokorszag_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5b274-eee9-48ae-bb11-70e51da5bb0f","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_A_EU_szankcios_keretet_fogadott_el_Torokorszag_ellen","timestamp":"2019. november. 11. 16:37","title":"A EU szankciós keretet fogadott el Törökország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]