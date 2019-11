Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen megugrott a választói névjegyzékben szereplők száma, és emiatt már két voksolás is érvénytelen lett.","shortLead":"Decemberben harmadik alkalommal tartanak polgármester- és képviselő-választást a Zala megyei Várföldén, ahol hirtelen...","id":"20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09959b52-60b7-4e27-80a4-1de050df1411","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_onkormanyzati_valasztas_harmadszor_varfolde","timestamp":"2019. november. 14. 11:24","title":"Harmadszor is nekifutnak a választásnak Várföldén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata kormányfő, Viorica Dancila jutott be a román elnökválasztás második fordulójába. Az RMDSZ taktikázott, az új jobboldali liberális erő pedig hoppon maradt, és Iohannist támogatja a döntőben.","shortLead":"A papírformát igazolva a hivatalban lévő Klaus Iohannis és a várakozásokra rácáfoló sikerrel a bukott szociáldemokrata...","id":"20191113_Vart_es_varatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9eb52a2-31b8-4e25-a19c-2aa4e00f5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c176c3f-2c53-4bdb-9657-f1910c6a1b45","keywords":null,"link":"/360/20191113_Vart_es_varatlan","timestamp":"2019. november. 13. 13:00","title":"A korrupcióba belebukott szociáldemokraták feltámadását hozta a román elnökválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi forrását, az iparűzési adót mindenek előtt a közösségi közlekedésre kell fordítania. Borsot viszont törhetnek erre hivatkozva Karácsony orra alá 2021 közepétől.","shortLead":"A gyakorlatban semmi értelme annak, hogy a kormány kötelezni akarja Budapestet: szinte egyetlen saját bevételi...","id":"20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60aa7b54-f57d-413f-8c0c-4f8c1dc21b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a13ac-51fa-4106-9d44-24f1d41ce977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_iparuzesi_ado_fovaros_tomegkozlekedes_bkk","timestamp":"2019. november. 13. 15:00","title":"A kormány meg akarja kötni Karácsony kezét, de így nem fog menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","shortLead":"Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek – tette hozzá a kormányfő.","id":"20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d01cfe-5058-4f0c-a74d-c976bc762322&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a9e937-7861-40fe-85d7-a3848f9002dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Orban_nemzetpolitikaja_Magyart_csak_magyarral_lehet_potolni","timestamp":"2019. november. 14. 13:25","title":"Orbán nemzetpolitikája: „Magyart csak magyarral lehet pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra a magyar 77 Elektronika nevű cég. A rendszerben a beteg és az orvos is beállíthatja, mikor esedékes a következő mérés. A fejlesztők szerint közel 20 ezer beteg most ingyenesen is hozzájuthat a készülékhez.","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb, telemedicinás rendszerrel teljesen kompatibilis vércukormérő készüléket dobott piacra...","id":"20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29c30d28-4642-4f41-871d-8529c7b64586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22896acd-467c-438e-b763-7d3f6c27eb96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_cukorbetegseg_vercukorszint_meres_vercukorszintmero_dcont_etalon","timestamp":"2019. november. 13. 15:33","title":"Több százezer cukorbetegnek segíthet egy új magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","shortLead":"A vállalkozások szemszögéből. A köztársasági elnök szerint \"klímabajnokok\" vagyunk.","id":"20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99471aee-1d58-4141-8e97-98bccf13e694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191114_ader_janos_klimavaltozas_uzleti_lehetoseg","timestamp":"2019. november. 14. 05:36","title":"Áder szerint a klímaváltozás üzleti lehetőségnek is tekinthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is fejleszt a cupertinói cég.","shortLead":"Nem csupán érdeklődik a kiterjeszett valóságot használó eszközök iránt az Apple, elemzők szerint két ilyen eszközt is...","id":"20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027fd48d-cfa5-461c-bae6-3fef42af3042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b684e0e-eabf-43a6-b3c0-cb7a93ea8f28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_apple_ar_headset_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. november. 12. 15:03","title":"Az Apple 2022-ben és 2023-ban is teljesen új terméket készül bemutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7759605e-0de2-4fff-bba6-aea509f220d9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látványosan ünnepeltek.","shortLead":"Látványosan ünnepeltek.","id":"20191112_Gigantikus_oroszlanhologram_setalt_vegig_egy_argentin_stadion_lelatojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7759605e-0de2-4fff-bba6-aea509f220d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f791d6bc-2839-4820-9137-dee4109e6b9a","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Gigantikus_oroszlanhologram_setalt_vegig_egy_argentin_stadion_lelatojan","timestamp":"2019. november. 12. 14:43","title":"Gigantikus lángoroszlán sétált végig egy argentin stadion lelátóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]