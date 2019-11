10 milliárd forintot költ a kormány a következő három évben arra, hogy 2024-ben magyar űrhajós mehessen a világűrbe – mondta Szijjártó Péter az RTL Híradónak.

A külügyminiszter szerdán jelentette be, hogy Magyarország öt év múlva ismét űrhajóst akar küldeni az űrbe. Emellett szeretnének

magyar műholdat fellőni,

mikroműhold flottát felküldeni,

valamint mérőeszközöket feljuttatni a nemzetközi űrállomásra.

Szijjártó szerint az utóbbi miatt merült fel egy második magyar űrhajós világűrbe küldése is. Azt is elmondta, legfeljebb négy magyar űrhajóst képeznének ki, közülük kerülhetne ki az az egy, aki végül Farkas Bertalan nyomdokaiba léphet. A kiképzésük 3 évig tart majd és 7-10 milliárd forintba kerülhet.

Mindehhez Oroszországgal működnek majd együtt, mert jelenleg egyedül ők tudnak magyar űrhajóst juttatni az űrállomásra.

Szijjártó Sevillában jelentette be az Európai Űrügynökség Space19+ miniszteri konferenciáján a magyar űrhajós tervét. Azt is elmondta, az űripar az egyik legfontosabb iparág lesz a jövőben. Magyarország számárára ez újabb fejlődési, kitörési lehetőség, fókuszában a második magyar űrhajós kiképzése és a Nemzetközi Űrállomásra történő felküldése szerepel, amelyet 2024-re reálisan megvalósíthatónak látunk az orosz Roszkoszmosz együttműködésben". Hozzátette azt is, Magyarország új külgazdasági és külpolitikai törekvései között szerepel, hogy újra kivegye részét a világűr békés célú felhasználásából.