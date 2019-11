Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke.","shortLead":"Helybenhagyta másodfokon az 5G-s frekvenciaértékesítés alaki vizsgálatának eredményét a Nemzeti Média- és Hírközlési...","id":"20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14c357-1dde-4788-8cc1-5e14cc6d1693","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_5g_digi_fellebbezes_nmhh_frekvencia_arveres","timestamp":"2019. november. 28. 12:59","title":"Megint kimondták, hogy a Digi kimarad az 5G-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kérünk a Black Fridayből - skandálták a Kossuth tér felé. A fiatal tüntetők világszerte próbálnak nyomást gyakorolni a kormányokra, hogy tegyenek többet a klímavédelemért. ","shortLead":"Nem kérünk a Black Fridayből - skandálták a Kossuth tér felé. A fiatal tüntetők világszerte próbálnak nyomást...","id":"20191129_Globalis_klimasztrajk_Tobb_ezer_diak_tuntet_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da392028-370e-4826-bf2f-45689901c95b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8d9590-4823-4c82-a3b5-2e3f7804e9d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Globalis_klimasztrajk_Tobb_ezer_diak_tuntet_Budapesten","timestamp":"2019. november. 29. 13:51","title":"Globális klímasztrájk: több ezer diák tüntetett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c","c_author":"Kazar","category":"brandcontent","description":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább kombinációk kezdik felváltani az eddigi szeriőzebb, sokszor talán kényelmetlennek mondható ruhadarabokat. Egy stylisttal és egy prémium divatmárka marketingvezetőjével beszélgettünk arról, hogy hogyan lett a kiskosztümből farmernadrág. ","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben nemcsak az utcai, de a formális, irodai öltözködés is lényegesen megváltozott. Egyre lazább...","id":"20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1410dd8-e21f-47bd-bdf0-757d7988571c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea5275-5355-4619-bbde-1fa600fb2338","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191127_Irodai_divat__mi_lett_veled_kiskosztum","timestamp":"2019. november. 29. 14:30","title":"Irodai divat – mi lett veled kiskosztüm?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket erőszakoltak meg. \r

","shortLead":"A K-pop-sztárok, Jung Joon-young és Choi Jong-hoon 6 és 5 év börtönbüntetést kaptak, amiért eszméletlen nőket...","id":"20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910c163c-5187-4074-ab9d-d62570b60158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8731daa-1f48-43fc-b771-82233f7b02b6","keywords":null,"link":"/elet/20191129_Tomeges_szexualis_eroszakert_eliteltek_a_ket_delkoreai_tinibalvanyt","timestamp":"2019. november. 29. 10:30","title":"Tömeges szexuális erőszakért elítélték a két dél-koreai tinibálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369a3f2b-95f1-4d9a-bac0-40b355c48493","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"52 vádlott ellen indult per.","shortLead":"52 vádlott ellen indult per.","id":"20191128_Alorvosok_csaltak_ki_szazmillio_forintot_idosektol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=369a3f2b-95f1-4d9a-bac0-40b355c48493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70364abf-cce6-4af7-a562-82bb64263c04","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Alorvosok_csaltak_ki_szazmillio_forintot_idosektol","timestamp":"2019. november. 28. 20:09","title":"Álorvosok csaltak ki százmillió forintot idősektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df","c_author":"-W-","category":"velemeny","description":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","shortLead":"Elemében volt a házelnök, ha ez nem szólítja meg a számítózó fiatalokat, akkor semmi.","id":"20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cea333-946b-4b3d-a9e9-060d5ce817df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59f90849-5d58-453d-8685-fb975a3e8d69","keywords":null,"link":"/velemeny/20191129_DJ_Kover_a_Parlamentben_adta_elo_a_Tudatfoglalo_Haborut","timestamp":"2019. november. 29. 14:27","title":"DJ Kövér a Parlamentben adta elő a Tudatfoglaló Háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek mellett lehet szervizeltetni a járművet.","shortLead":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek...","id":"20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27cc911-a608-4f2a-8b8f-adcf8a562b54","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","timestamp":"2019. november. 29. 12:00","title":"Hibrid a szervizben: mennyibe kerül a javítás, és mire kell figyelni, hogy sokáig bírja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]