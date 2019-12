Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemsokára toborzókampányba kezd a BMW Debrecenben.","shortLead":"Nemsokára toborzókampányba kezd a BMW Debrecenben.","id":"20191203_debrecen_bmw_gyar_epitkezes_2020_tavasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0060253d-8a8a-4029-8076-f2c2e9ac0bb7","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_debrecen_bmw_gyar_epitkezes_2020_tavasz","timestamp":"2019. december. 03. 11:22","title":"Jövő tavasszal kezdik a debreceni BMW-gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást. Egy vezető tisztségviselő is egymilliót fizethet.","shortLead":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást...","id":"20191203_telekom_szamhordozas_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825b0e0-98fb-4298-9399-828443428392","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_telekom_szamhordozas_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 09:39","title":"Addig kekeckedett a Telekom egy ügyfelével, amíg tízmillió forintra bírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján tette közzé, hogy elhatárolódnak a levéltől.","shortLead":"Tovább gyűrűzik a Handó Tünde búcsúztatására írt levél keltette botrány. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a honlapján...","id":"20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d522bd9-ecdd-4db9-8b21-f9f915d036e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"706f5f87-340e-4b68-82bf-c4a890d145b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_A_Magyar_Biroi_Egyesulet_elhatarolodott_a_Hando_Tundenek_irt_halalkodo_leveltol","timestamp":"2019. december. 03. 21:44","title":"A Magyar Bírói Egyesület elhatárolódott a Handó Tündének írt hálálkodó levéltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","shortLead":"Nem akkreditálják a Bloomberg munkatársait a rendezvényekre.","id":"20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b7754cd-f5cc-4c86-84aa-63cfca281d22","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Donald_Trump_ujabb_mediumnak_ment_neki","timestamp":"2019. december. 02. 21:25","title":"Donald Trump újabb médiumnak ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","shortLead":"2-1-re verte meg a Mainz a Frankfurtot.","id":"20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7155606e-33f9-4292-ba0b-4525ca83e2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0071b2-7d2d-4985-9d0f-3f389ed9e64f","keywords":null,"link":"/sport/20191203_Gyoztes_golt_lott_Szalai_Adam_eloszor_miota_visszatert_Mainzba","timestamp":"2019. december. 03. 05:53","title":"Győztes gólt lőtt Szalai Ádám, először, mióta visszatért Mainzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja a berettyóújfalui Beriv üzemében készült, ahol a dolgozók ezer forintot keresnek óránként. Azt hihetnénk, hogy ilyen történeteket csak Ázsiából hallani, pedig felénk is mindennapos, hogy a luxuskategóriájú termékek olyan varrónők kezei közül kerülnek ki, akik még a minimálbért sem keresik meg.","shortLead":"Nagy-Britannia napokig csócsálta a hírt, hogy Meghan Markle angol hercegné 600 ezer forintos Stella McCartney-kabátja...","id":"20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3956c409-de9f-4198-9323-645fca7aeb64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7c6214-c6cf-4a94-b812-7bec94a37ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_stella_meccartney_varroda_ruhaipar","timestamp":"2019. december. 02. 17:10","title":"A félmilliós luxusruhákat készítő magyarok sokszor a minimálbért sem kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","shortLead":"Csennai tengerpartján több kilométer hosszan fehér hab jelent meg, amiről egyelőre nem tudják, pontosan miből van.","id":"20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd5ef34-9da0-4c95-9017-aca5160b78f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1f367d-e0b0-4fc2-8e9e-6b987a13ee42","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_india_csennai_tengerpart_hab_kornyezetszennyezes_mergezes","timestamp":"2019. december. 02. 16:03","title":"Bűzös hab borította be India leghíresebb tengerpartját, súlyos környezetszennyezés lehet az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]