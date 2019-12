Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kijelölték az időpontot: 11 hónapon belül a harmadik parlamenti választás jöhet Izraelben
Szerda éjfélig kellene kormányt alakítani, ha ez nem sikerül, akkor március elején jöhet a következő választás.

Magyarországra jön a feltaláló, aki légdeszkával átrepülte a La Manche csatornát
A francia Franky Zapata a 2020-as Brain Bar egyik vendége lesz.

30 méteres mélységből hoztak fel egy fiatal nőt a barlangi mentők a Mátyás-hegyi-barlangból
Egy speciális mentőhordágyban hozták fel a térdsérülést szenvedett nőt a mentők. ","shortLead":"A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze. Őrsi Gergely mindent tagad, és ha kell, a drogtesztet is vállalja
A II. kerület polgármestere szerint soha nem járt drogos szexpartikon, és a prostituáltakhoz sem volt köze.

Az orkanagymamák segítik az unokáik életben maradását
Nemcsak az emberi fajnál jelent nagy segítséget a kiterjedt család. Az EU vezetői csütörtökön tárgyalnak a karbonsemleges Európa tervéről, amelyet a magyar kormány gyakorlatilag a rezsicsökkentésre hivatkozva utasít el. Pedig pénz van: az Európai Beruházási Bank (EIB), amely klímabankká alakul. Az EU bankja Orbánnak: ha pénz kell a klímavédelemre, itt vagyunk
Az új Európai Bizottság szerdán mutatja be zöld programját, amelynek középpontjában a klímavédelem áll és az európai gazdaság átállítása környezetbarát üzemmódba. Az EU vezetői csütörtökön tárgyalnak a karbonsemleges Európa tervéről, amelyet a magyar kormány gyakorlatilag a rezsicsökkentésre hivatkozva utasít el. Pedig pénz van: az Európai Beruházási Bank (EIB), amely klímabankká alakul. Erről beszélgettünk Andrew McDowell-lel, a bank alelnökével. ","shortLead":"Kórusművek láncolata kapcsolja össze az egymástól távoli népek, a régi mesterek és a mai kor zeneszerzőinek...","id":"201949_koncert__karacsonyi_enekek_fold_koruli_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6bee6d-350b-430f-9315-7142408845fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd3a8fc-b35b-4d9b-9c72-0ebc73f633d1","keywords":null,"link":"/360/201949_koncert__karacsonyi_enekek_fold_koruli_utazas","timestamp":"2019. december. 10. 10:00","title":"Ezen a karácsonyi koncerten Föld körüli utazást tehet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f87704b-432d-454c-aebc-f137e57dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Ezen a karácsonyi koncerten Föld körüli utazást tehet
Kórusművek láncolata kapcsolja össze az egymástól távoli népek, a régi mesterek és a mai kor zeneszerzőinek adventi-karácsonyi ihletésű zenéjét.

Orbán Viktor mindent köszön a Roxette énekesnőjének
Végül is, a Fidesz kampányát elég jól megtámogatta a svéd együttes dala a kilencvenes években. Nem véletlenül emlékszünk még most is a szlogenre.