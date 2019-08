Csinos kis apartmant kínálgat Kisvárda sétálóutcájában a Bab-Lak Udvarház honlapja. A tulajdonos személye ugyan nem hitelesíti a szálláshelyet, ám a Bab-Lak nevet éppen a napokban védték le, és a dokumentumokból kiderül, hogy Sesztákné Berecz Marianna birtokolja a névhasználat jogát. Az üzletasszony, aki a térség kereszténydemokrata országgyűlési képviselőjének, Seszták Miklósnak a felesége, nem mulasztja el, hogy a Bab-Lak új, vendégcsalogató oldalain a kávézóját is bemutassa: a Coffee Tea Area pár lépésnyire, helyben pörkölt kávékkal frissíti fel az utazókat. Habár egy kávézó inkább intim együttlétek, mintsem tömegrendezvények színtere szokott lenni, Sesztákné teaháza rácáfol erre: néhány hete a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának egyik pódiumaként szolgált, ahol százas nagyságrendű közönségnek tartott József Attila-estet Nagy Sándor színész, adott elő egyszemélyes vígjátékot Pindroch Csaba.

A rendezvény műsorfüzetében Seszták Miklós bizonygatta a publikumnak, hogy „a színházi élmények boldogabb együttléthez, az egymás iránti jobb megértéshez vezetnek”. Az esemény után pedig a helyi média méltatta Seszták Mariannát, aki „nem csupán küllemében, hanem őszinte, emberséges és mindenkivel kedves, barátságos alaptermészetével olyan energiát sugároz magából, hogy érdemes lenne többször a színpadon állnia és a magából áradó pozitív energiát mindenki felé sugároznia”.

A Seszták házaspár. Huszárvágás © Facebook / Seszták Miklós

Sesztákék közvetlenségét politikai ellenlábasaik sem vitatják, más kérdés, hogy a kávézó vendégei inkább fideszes körökből kerülnek ki, akikkel kölcsönösen gyanakvóan méregetik egymást azok a más nézetet vallók, akik történetesen arra sétálnak az utcán. A probléma nem csupán az, hogy mennyire ildomos turisztikai jellegű üzletet vinnie annak, akinek a férje éppen a térség turisztikai fejlesztéseiért felelős kormánybiztos. A mélyebb társadalmi törést a kíméletlen barikádépítés okozza: akik kívül maradnak a hatalom kegyéből font védőhálón, a semmiben találják magukat. Márpedig Seszták mesterien szövi ezt a hálót.

Az oligarchák mezőnyében szolid üzletvitelnek tekinthető, hogy a politikus feleségének mindössze egy kávézója és egy kiadó apartmanja van. Habár ügyvédi tevékenységével Seszták korábban cégtemetők építéséhez is hozzájárult, autókereskedő érdekeltségeinek környékén pedig áfacsalás gyanúja is felmerült, névlegesen ma már csak a Ramiris Autó Kft.-t és ügyvédi irodáját viszi, ám ez is elég ahhoz, hogy az egyik leggazdagabb parlamenti képviselő legyen. Saját és felesége üzleti partnerei viszont már milliárdos léptékű bizniszeket kötnek, amelyekbe lépten-nyomon közpénzek vegyülnek.

Ott van mindjárt a szomszéd falu, Kékcse, ahol a horgászparadicsomnak számító víztározó partján állami támogatást kapott a Rétköz Panzió. A szálláshelyfejlesztő Kisfaludy-program 45 millió forintja egy olyan, ciprusi hátterű üzleti körhöz került, amelyben korábban Sesztákné is érdekelt volt. A támogatás kedvezményezettje az Oxygen Ingatlan Kft., amely nemcsak nevében, hanem tulajdonosi hátterében is összefonódik azzal a fitneszterem-hálózattal, amely Oxygen Wellness néven Budapesten nyújtja szolgáltatásait a NER olyan előkelőségeinek is, mint Rogán Cecília vagy Tiborcz István. A Rétközi-tó másik oldalán pedig már félmilliárd forint uniós forrást kapott egy erdei iskolának szánt passzívház, amelynek alapítványi formában működő fejlesztője ugyancsak közel áll Kisvárda fideszes politikai kurzusához.

Az Alkossunk Várost Alapítvány létrehozója egy nyíregyházi üzletember, Mikucza Tamás, kurátora pedig Török László. Nekik is vannak turisztikai és vendéglátóipari vállalkozásaik. Török az alapítvány elindulása után fél évvel – másfél évre – a kisvárdai önkormányzat turisztikai cégének az ügyvezetője lett. Ezt követően pedig az alapítvány elkezdte felszívni az állami támogatásokat azokra a beruházásokra és programokra, amelyek politikai hasznát Seszták Miklós és a kormánypártok söprik be.

Az alapítvány 2018-as beszámolója szerint a Rétközi-tó komplex turisztikai fejlesztésétől a Felső-Tisza-vidék vizes élőhelyeinek helyreállításáig már csaknem 4 milliárd forintnyi dotáció érkezett a társadalmi szervezethez. A summát egyebek között a Pénzügyminisztérium, az emberminisztérium és az akkor Seszták irányítása alatt álló Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dobta össze. Ezekből a pénzekből épült-szépült a kisvárdai választókerület, ezekből rendezték meg a Lesz Feszt fesztivált a Várkertben, és még a Mikucza család nyíregyházi éttermének, a Chloé New Yorknak a könnyűzenei koncertjeire is csurrant-cseppent. Így okkal bízhat a Fidesz abban, hogy jelöltjei a legszélesebb ellenzéki összefogás mellett is 50 százalék fölötti eredményt érnek el az önkormányzati választásokon.

A Fidesz kisvárdai válastkókerületi ülésén © Facebook / Seszták Miklós

Az alapítvány csupa jótékonyságból átvette a jócskán felduzzasztott, ma már Aquacinemának hívott kisvárdai Várfürdő üzemeltetését is, aminek a jogáért 659 millió forintot fizetett. Ezenkívül 3 milliárd forintból egy angol nyelvű, bentlakásos teniszakadémia is előkészület alatt áll, és – ahogy azt korábban a hvg.hu is megírta – további milliárdok állnak rendelkezésre a lórehabilitációs központtól kezdve a Határok Nélküli Gyógyításért Nonprofit Kft.-ig, amelynél ugyancsak feltűnnek Mikuczáék. Mindezt úgy, hogy Seszták Miklós jelenlegi megbízatása elsősorban arra szól, hogy koordinálja a Kárpát-medencei gazdaságélénkítést és a határ menti megyék, valamint a Kárpát-medence turisztikai fejlesztéseit. A jelek szerint nem kell túl nagy kört bejárnia a koordinációért.

Két és fél milliárd forintból háromezres stadion is épült a 16 ezres kisvárosban, igaz, egy év sem kellett hozzá, és a település már szabadulna tőle. A bérlésére és hasznosítására márciusban kiírt pályázat elvileg júliustól adta volna át az összes költséget és hasznot, de mintha nem tolonganának a befektetők, legalábbis nem hirdettek eredményt. A fideszes alpolgármester által irányított Várda Sport Egyesület projektjei ettől még tovább dübörögnek. Csaknem kétmilliárd forintból, részben a fejlesztési minisztérium támogatásával, egy jókora sporthotel is épült, készül egy multifunkciós sportcsarnok, valamint egy uszoda is. De hát a források is kiapadhatatlanok, miért ne terjeszkednének? A kormány már több milliárd forintot megítélt a kisvárdai sportegyesületnek, hogy fociakadémiát hozzon létre Kárpátalján, és ugyancsak állami milliárdok érkeztek a település egyik legnagyobb foglalkoztatójához, a Master Good húsipari cégcsoporthoz.

Megkérdőjelezhetetlen cél, hogy egy vidéki kisváros lakói is színházi előadásoknak, turisztikai attrakcióknak és NB I.-es sportegyesületeknek örülhessenek. Alighanem világváros épül a keleti határszélen. Akik azonban nem illenek bele ebbe a tündérmesébe, jobb, ha távoznak. Másfél éve az Abcúg számolt be arról, hogy 2013 óta több tucat roma család költözött ki kisvárdai szociális bérlakásokból, és hagyta el a várost az önkormányzat másfél millióval kitömött vándortarisznyájával. Az időközben 190 milliós kormánytámogatásból felújított bérlakásokat éppen májusban adták át. Olyan fiatalokat várnak az ingatlanokba, akik hajlandók szülővárosukban családot alapítani és dolgozni.

Mi ez, ha nem modern kori lakosságcsere? A rendszer haszonélvezőinek pedig néhány napja új szórakozás is adódik, még ha nem is Kisvárdán vagy Nyíregyházán, de Miskolcon. Győr és Pécs után megnyílt a harmadik olyan koncessziós kaszinó is, amelynek az ügyvezetője Kruppa Zsolt, a Seszták család barátja. A kaszinós feleségének, Kruppa Edinának közös cégei vannak Sesztáknéval. A vállalkozások székhelyeként, illetve telephelyeként a vendéghívogató apartman és a kávézó címe szerepel a cégiratokban.