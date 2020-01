Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték az Amazon-tulajdonos Jeff Bezos mobilját, amelyhez egy videóba rejtett ártalmas kódot használtak. A felvétel a szaúdi olajmonarchia trónörökösének telefonszámáról érkezett.","shortLead":"Bombasztorit hoz a The Guardian: a brit napilap technológia rovata arról ír, hogy két éve ügyes trükkel meghekkelték...","id":"20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26148dad-ba06-4f6a-92f4-4ea391845881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa28b2e-1043-48d7-8117-19294597c2ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_szaudi_koronaherceg_hekker_mobilvirus_telefonszam_jeff_bezos","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"A szaúdi koronaherceg hekkelhette meg a világ egyik leggazdagabb emberének a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott a lendület.","shortLead":"Hat góllal kikapott Svédországtól a magyar válogatott kedd este. Nagyszerűen indítottunk, de a végére elfogyott...","id":"20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c60f7cf-d8ce-48d1-afeb-0e315ad86e85","keywords":null,"link":"/sport/20200121_svedorszag_magyarorszag_kezilabda_eb","timestamp":"2020. január. 21. 20:15","title":"Pörgős meccset vívtunk a svédekkel, de a vége csak elúszott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak a budapestiek a közeljövőben.","shortLead":"Az új, Budapest Fejlesztési Központ vezetője, Vitézy Dávid reagált a kinevezésére, és azt is megírta, mire számíthatnak...","id":"20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=652506f0-6368-4697-8276-a0e643433d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd1cf74-fae7-4ad0-8e2b-a50441dde662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_vitezy_david_budapest_fejlesztesi_kozpont_karacsony_gergely","timestamp":"2020. január. 22. 08:44","title":"Vitézy: Nekiláthatunk a Népliget megújításának és a belváros forgalomcsillapításának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és fagylaltkreációk ihletnek.","shortLead":"Egyre nagyobb keletje van azoknak a dizájncipőknek az Egyesült Államokban, amelyeket különböző sütemények, torták és...","id":"20200121_Labon_jaro_desszertek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8648a17a-c268-478a-b974-e15e8d1fcf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1dff050-d725-4258-aab5-d47f6e46735a","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Labon_jaro_desszertek","timestamp":"2020. január. 21. 15:05","title":"Lábon járó desszertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai.","shortLead":"Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai.","id":"20200122_Terry_Jones_Monty_Python_emlekezes_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6479db18-1115-43a1-adcc-16fa01ba9cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c576f1e4-a43f-42fa-8522-ca82a34f00e8","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Terry_Jones_Monty_Python_emlekezes_halal","timestamp":"2020. január. 22. 19:29","title":"„Kettőnek annyi, hátra van négy” – Terry Jonesra emlékeznek a Monty Python tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","shortLead":"Felelősségre vonást szorgalmaz a MÚOSZ.","id":"20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8096727e-7d64-4e91-a72a-a3e865f54f90","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Az_ujsagiro_szovetseg_szerint_az_M1_megsertette_a_sajtotorvenyt","timestamp":"2020. január. 22. 19:40","title":"Az újságíró-szövetség szerint az M1 megsértette a sajtótörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó tekintélyes összeget.","shortLead":"Bartók Imre író többek között Demeter Szilárd személyét kifogásolva utasította vissza az ösztöndíjat, és az ezzel járó...","id":"20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e169b035-59e2-42d8-9873-676474a791ac","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Bartis_Attila_lesz_a_45_Tereyosztondijas_miutan_az_elozo_jelolt_politikai_okokbol_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 22. 16:40","title":"Bartis Attila lesz a 45. Térey-ösztöndíjas, miután az előző jelölt politikai okokból nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0e6d8d-a9bf-4d0f-80d0-8d6895f3ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","shortLead":"1945. január 23-án indult útnak Ausztria felé a fertőbozi vasútállomásról az aranyvonat.\r

\r

","id":"20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0e6d8d-a9bf-4d0f-80d0-8d6895f3ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea24f59-fa80-43c4-a304-3ee0297b5d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_75_eve_vittek_ki_az_orszagbol_a_Magyar_Nemzeti_Bank_teljes_arany_es_valutatartalekat","timestamp":"2020. január. 23. 10:56","title":"75 éve vitték ki az országból a Magyar Nemzeti Bank teljes arany- és valutatartalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]