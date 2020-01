Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az eső miatt kell halasztani.","shortLead":"Az eső miatt kell halasztani.","id":"20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b15dcd65-6ca2-4def-9f8c-8d800b17cdc2","keywords":null,"link":"/sport/20200121_babos_timea_us_open_elhalasztott_meccs_eso","timestamp":"2020. január. 21. 12:23","title":"Elnapolták Babos meccsét Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán korábban napokig tagadott.","shortLead":"Irán korábban napokig tagadott.","id":"20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674ece7a-7f32-48c6-a410-637d25a1f64a","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Orosz_gyartmanyu_raketakkal_lottek_le_az_ukran_utasszallitot_az_iraniak","timestamp":"2020. január. 21. 21:34","title":"Orosz gyártmányú rakétákkal lőtték le az ukrán utasszállítót az irániak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia a főpolgármestert élő adásba, akit hosszú percekig a semmiről kérdeztek. Az első percekben \"megtört\", beismerte, puhány.","shortLead":"100 napja van hivatalban Karácsony Gergely, ennek apropóján hívta be megválasztása óta először a közmédia...","id":"20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d631798-20bf-4fe0-bc4a-96f0e8b65c87","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_A_kozteve_riportere_megkerdezte_Karacsonyt_biciklivel_erkezette","timestamp":"2020. január. 21. 20:39","title":"A köztévé riportere megkérdezte Karácsonyt, biciklivel érkezett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","shortLead":"Élete legfájdalmasabb éve volt a tavalyi. ","id":"20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e43921-aa7a-451d-a2d6-efcd3c1b1d76","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Ozzy_Osbourne_Parkinsonkoros","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Ozzy Osbourne Parkinson-kóros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Hőst csináltál belőle, te hülye csipa.","shortLead":"Hőst csináltál belőle, te hülye csipa.","id":"20200122_Mivan_Mivan_Mivan__Karacsonyinterju_kozteve_modra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9edc99bc-11ae-4669-b400-3e9e342dfbf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aae8b1-f7d4-4535-9533-a75f179b0ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Mivan_Mivan_Mivan__Karacsonyinterju_kozteve_modra","timestamp":"2020. január. 22. 07:06","title":"Tóta W.: Mivan? Mivan? Mivan? – Karácsony-interjú köztévé módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","shortLead":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","id":"20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bb556-f539-4663-9987-2fe31985a4b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","timestamp":"2020. január. 22. 16:00","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország nagy gólkülönbséggel kikapott Portugáliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ígéretes.","shortLead":"Ígéretes.","id":"20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65b7bca5-9d27-4f4f-8099-b712181d2ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d45cb18-66ef-4bc4-a87e-842f449e7963","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Itt_az_elso_dal_az_uj_Pearl_Jam_albumrol","timestamp":"2020. január. 22. 11:12","title":"Itt az első dal az új Pearl Jam albumról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]