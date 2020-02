Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","shortLead":"Több százezren vannak, zajjal, bűzzel és tetvekkel zavarják a lakókat.","id":"20200207_denerver_tornado_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=971e4934-b301-4495-b8f8-5aa4907a88e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2312e51-ffd1-42c8-bc03-d2d59f24028e","keywords":null,"link":"/elet/20200207_denerver_tornado_ausztralia","timestamp":"2020. február. 07. 13:50","title":"Denevértornádótól szenved egy ausztrál város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával is.","shortLead":"Az uniós bővítési biztos azt szeretné, ha minél hamarabb megkezdenék a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és...","id":"20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=867429cf-75d3-4137-b47b-1df64e2ddab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84976e62-e967-4920-8d14-297028e2dbd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Varhelyi_Oliver_bemutatta_Szerbiaban_az_EUcsatlakozasrol_szolo_reformot","timestamp":"2020. február. 06. 17:48","title":"Várhelyi Olivér bemutatta Szerbiában az EU-csatlakozás reformjának a javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","shortLead":"A Nemzeti Közművek megemelt létszámmal dolgozik a vihar okozta károk elhárításán.","id":"20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0fa512d-d10b-4328-808d-4cb10ad42552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50db1999-09e9-4279-bb2b-48b6507bc63a","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_Estere_mindenhol_helyreall_az_aramszolgaltatas_az_orszagban","timestamp":"2020. február. 06. 16:42","title":"Estére mindenhol helyreáll az áramszolgáltatás az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb koronavírus-áldozatok. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nem akadályozhatják meg a szülők a tantermek bekamerázását, a magyar Nobel-díjas csak a kerettantervbe fért be, újabb...","id":"20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21662f6c-ae78-4bd5-9006-bcecf61aeb49","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360_Elszallitottak_a_menekulteket_Kelebiarol_drogbandara_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 07. 08:00","title":"Radar360: Elszállították a menekülteket Kelebiáról, drogbandára csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók négy új, jellegzetesen hosszú orrú fajt azonosítottak.","shortLead":"Madagaszkár az otthona az ismert 217 kaméleonfaj felének. A kaméleonparadicsomban most német és madagaszkári kutatók...","id":"20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b49f33-88ab-44db-97b9-a3476de00282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce932281-7844-4fb2-8164-33327a2c9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_uj_hosszu_orru_kameleonfajok_madagaszkar_calumma_nasutum","timestamp":"2020. február. 07. 14:03","title":"Különleges kaméleonokra bukkantak a kutatók Madagaszkáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","shortLead":"A WHO felkérte a kremsi Duna Egyetem munkatársait, hogy megbízható tényeket szolgáltassanak.","id":"20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a969aa9-828c-4864-91e9-b3644491c4a0","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_Koronavirus_Kulon_kutatocsoport_foglalkozik_majd_a_tevhitekkel","timestamp":"2020. február. 06. 20:57","title":"Koronavírus: Külön kutatócsoport foglalkozik majd a tévhitekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb ellenzéki pártvezérekhez, például Gyurcsány Ferenchez, Ungár Péterhez. Az elsíbolt milliárdok úgysem a nyilatkozatra kötelezettekhez kerülnek, ám a kormánytagok bevallott vagyonából is szép toplista kerekedik. \r

","shortLead":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb...","id":"20200206_Porhintes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960e58-988c-47ea-af8a-78902c845055","keywords":null,"link":"/360/20200206_Porhintes","timestamp":"2020. február. 06. 07:01","title":"Orbán Viktor hagyja, hogy papíron csak a negyedik leggazdagabb kormánytag legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás lecsóra.","shortLead":"A Hungast Pécs nyerte a szakácsversenyt, ahol lecsót kellett főzni. A képek alapján mi nem így emlékszünk a menzás...","id":"20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a1c56a-8381-4075-8114-afae974d1927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9445df-7a35-4c47-b408-1a1f629433d7","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_Lecsot_foztek_a_kozekeztetesi_szakacsversenyen_szinte_olyan_mint_amit_a_menzan_adnak","timestamp":"2020. február. 06. 19:28","title":"Lecsót főztek a közétkeztetési szakácsversenyen, \"szinte\" olyan mint amit a menzán adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]