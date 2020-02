Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megadták, ami jár. ","shortLead":"Megadták, ami jár. ","id":"20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76723c5c-964d-41be-b583-ca2aa38c6b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15dc956b-8cb8-4469-8101-76d13c8862cb","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Igy_unnepelte_az_Oscar_kozonsege_az_Eloskodok_stabjat","timestamp":"2020. február. 10. 07:36","title":"Így ünnepelte az Oscar közönsége az Élősködők stábját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","shortLead":"Tíz év után először vereséget szenvedett Teddy Riner, a franciák nehézsúlyú cselgáncsozója.","id":"20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3feb2b-887d-4e64-8559-4743a769b6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceae93b2-5ae1-4f5d-bca0-f932f71c21f7","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Tiz_ev_es_154_gyozelem_utan_kikapott_a_136_kilos_francia_cselgancsozo_sztar","timestamp":"2020. február. 09. 17:01","title":"Tíz év és 154 győzelem után kikapott a 136 kilós francia cselgáncsozó sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK pályázatán nyertek.","shortLead":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK...","id":"20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c57df5-f2f3-4fd5-ac38-492381cce4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","timestamp":"2020. február. 10. 11:02","title":"Routereket cserél és bővít 754,5 millióért a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian a koronavírus miatt.","shortLead":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian...","id":"20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebac37e-aced-485c-938b-93d6bf9d348f","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 11:57","title":"130 fertőzött van már a karaténba helyezett óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje, az Élősködők. Az ír üres kézzel távozott, Oscart nyert Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Renée Zellweger és Laura Dern is. Ez volt a 92. Oscar-gála percről percre tudósítása. ","shortLead":"Történelmi pillanat ez, a legjobb film és a legjobb nemzetközi film kategóriában is nyert Pong Dzsunho filmje...","id":"20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a035f2e9-bfb6-43c9-92c5-b03e65bb3714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6126d59-32d4-45ee-bf32-19b9490ea3ba","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Oscar_dij_gala_percrol_percre","timestamp":"2020. február. 10. 00:20","title":"Tarolt az Élősködők, hoppon maradt Az ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia – mondta Zsiday Viktor befektetési szakember a G7 Podcast Live harmadik eseményén.","shortLead":"Amennyiben beüt a krach, úgy az MNB egyből elengedné a forintot, főleg, ha egy másik célját kellene cserébe feláldoznia...","id":"20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9494fdb-cd7d-4a07-9d76-33fb0218ba83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff27935-1926-46ad-b22f-705ab6e9c5a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200210_Zsiday_az_MNB_problema_nelkul_elengedne_a_forintot","timestamp":"2020. február. 10. 11:14","title":"Zsiday: Az MNB probléma nélkül elengedné a forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Andrássy és a Fürdő utcák kereszteződésében történt.","id":"20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76477f5a-39b2-4437-bef3-6b55fd25c31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200209_Villanyoszlopnak_hajtott_es_meghalt_egy_ferfi_Miskolcon","timestamp":"2020. február. 09. 08:20","title":"Villanyoszlopnak hajtott és meghalt egy férfi Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]