[{"available":true,"c_guid":"606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre hivatkozott Budavár volt fideszes polgármestere, Nagy Gábor Tamás, amikor saját önkormányzatától kért exkluzív bérlakást. A hvg.hu kikérte a lakásbérlet minden iratát, így kiderült, hogy ez a piaci lakbér még az eddig ismert összegnél is kevesebb, mindössze bruttó 70 ezer forint volt, amit valóban gond nélkül kifizethetett az 1,3 milliós fizetéséből. Ráadásul egy orvostanhallgató pár elől vitte el a lakást úgy, hogy mindössze 3300 forinttal ajánlott érte többet. Íme, az összes részlet arról, hogyan biztosította be magának a várbeli lakást 2023-ig az időközben megbukott kormánypárti politikus.","shortLead":"Munkahelyéhez közeli, nyugodt otthont szeretne, és jövedelméből ki is tudja fizetni a \"piaci lakbért\" – erre...","id":"20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606d938e-aaae-4d10-af4a-b4730e0c6f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c63358-cbc2-4034-9a10-3bef99f7b56d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kell_egy_nyugodt_otthon__igy_kapott_varbeli_berlakast_a_fideszes_polgarmester_sajat_keruletetol","timestamp":"2020. február. 12. 06:30","title":"\"Nyugodt otthonra\" van szüksége – így kapott várbeli bérlakást a volt fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne a járvány miatt, akkor tegyen valamit.","shortLead":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne...","id":"20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efdb501-1910-4915-8aba-0d117e082f49","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Százmillió forintból védekezhet a Budapest Airport a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","shortLead":"Az elmúlt napokban leesett eső nagyban megkönnyítette a tűzoltók helyzetét.","id":"20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70fedd2-29b6-48f6-bf3e-1bb783eef9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9ad85ba-670a-4ef8-bce3-63e9529f47dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Sikerult_vegre_megfekezni_a_tuzeket_UjDelWales_allamban","timestamp":"2020. február. 13. 11:59","title":"Sikerült végre megfékezni a tüzeket Ausztrália Új-Dél-Wales államában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák kormányfővel járt a déli határkerítésnél.","shortLead":"A kormányfő szerint ezért nem kapott pénzt Magyarország a határkerítésre. Orbán Viktor Peter Pellegrini szlovák...","id":"20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ac5e94e-79f7-4cf5-9275-da52b08d2e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a135e83-ea2a-472e-9383-b18066462545","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Orban_Roszken_Ez_egy_megszervezett_invazio","timestamp":"2020. február. 13. 16:27","title":"Orbán lement Röszkére és arról panaszkodott, hogy \"mi rossz listára vagyunk felírva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","shortLead":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","id":"20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d103-90ef-4343-a701-c08146ebd5c6","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","timestamp":"2020. február. 13. 09:46","title":"Óriási változások jönnek a magyar fociban: nem korlátozzák a légiósok számát, lesz videóbíró is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","shortLead":"A legtöbbet az angol klubok költötték.","id":"20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dbde27-bd91-4f1d-9271-efe9be70472c","keywords":null,"link":"/sport/20200212_FIFA_4100nal_is_tobb_atigazolas_volt_januarban","timestamp":"2020. február. 12. 15:48","title":"FIFA: 4100-nál is több átigazolás volt januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","shortLead":"A kormány kihátrált, de az állattartási szabályok sem teszik lehetővé az istálló megépítését.","id":"20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da145f4c-a03b-4b91-b2ae-73d303ed5f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44885a8e-b277-486b-9df0-15196586b3bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Lovarda_igen_lovak_nem_lesznek_a_Varban","timestamp":"2020. február. 12. 15:35","title":"Lovarda igen, lovak nem lesznek a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]