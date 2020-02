Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Kommentálni ugyanakkor nem akarják, hiszen az nemzeti hatáskör. Brüsszel figyeli a gyöngyöspatai romák kártérítéséről tartott nemzeti konzultációt

William Barr amerikai igazságügyi miniszter csütörtök este egy tévéinterjúban azt javasolta Donald Trump elnöknek, hogy álljon le a Twitter-bejegyzésekkel.

Igazságügyi minisztere mondja Trumpnak: álljon le a Twitterrel

A portálnak bocsánatot kell kérnie a túlóratörvény elleni tüntetések két szervezőjétől, és sérelemdíjat kell nekik fizetnie. Jogellenesen hozta nyilvánosságra az Origo a rabszolgatörvény elleni tüntetések szervezőinek nevét

Csak a kézbesítésre 84,3 millió forint ment el.

Több mint 40 ezer külföldi nyugdíjas kapott rezsiutalványt

A sportvezető a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, Portik titokban többórányi hangfelvételt készített kettejük beszélgetéseiről, de azokon soha nem hangzik el a megbízás Fenyő János megölésére, mert ilyen megbízás nem is volt soha.

Gyárfás azt állította, hogy Tasnádi, Portik és az orosz-ukrán maffia is zsarolni próbálta

A vadlibaállomány másfél százaléka odaveszett, soha nem volt még ekkora lúdpusztulás.

Több száz vadlúd pusztult el a Kiskunsági Nemzeti Parkban a vihar miatt

A fekete lemezek reneszánszával egyidejűleg az előállításukkal okozott környezetszennyezés is február. 13. 20:40","title":"Több száz vadlúd pusztult el a Kiskunsági Nemzeti Parkban a vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f8a02b-34aa-4b2d-a835-490a950540a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fekete lemezek reneszánszával egyidejűleg az előállításukkal okozott környezetszennyezés is nő.","shortLead":"A fekete lemezek reneszánszával egyidejűleg az előállításukkal okozott környezetszennyezés is nő.

Fekete lemez = fekete leves? Ontja a káros anyagokat a zeneipar

Ahogy most már az állami támogatású filmeknél megszokott, projektcéget hozott létre új filmjéhez a kormányközeli producer. Készül a film Trianonról, Kálomistának cége már van hozzá