[{"available":true,"c_guid":"50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","shortLead":"A budapestiek nem elégedettek a szolgáltatások színvonalával, és a hiénák is rombolják a sofőrök megítélését.","id":"20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50eb69b0-5519-450a-b497-f4bb06381ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e4f049-84a0-4438-8f58-e7ba6071705b","keywords":null,"link":"/kkv/20200217_Ingyen_autot_vagy_uzemanyagot_kernek_a_taxisok_hogy_olcsobb_legyen_tarifajuk","timestamp":"2020. február. 17. 12:06","title":"Ingyenautót vagy üzemanyagot kérnek a taxisok, ha olcsóbb tarifát akar Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek a területen.","shortLead":"Az állatvédők két lefedett gödröt találtak tele kutyák csontjaival, de nemrég odakerült, elpusztult állatok is hevertek...","id":"20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1972e293-9531-46a4-97a6-760478053311","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_hajdusamson_kutya_elfoldelt_tetemek","timestamp":"2020. február. 17. 20:50","title":"Száznál is több agyonvert kutya teteme került elő Hajdúsámson mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","shortLead":"Egy évben közel kétmilliárd forintot visz el az új stadion.","id":"20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08ce98-26a0-4abd-b320-29da18c20a2f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_187_milliard_forintot_ad_a_kormany_a_Puskas_Arena_uzemeltetesere","timestamp":"2020. február. 19. 08:10","title":"1,87 milliárd forintot ad a kormány a Puskás Aréna üzemeltetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő terveket és EU-s kötelezettségeket sorolt fel a miniszterelnök, gyakorlatilag kivétel nélkül. Ennek ellenére előrelépés igenis lehet, de ahhoz arra is szükség lesz, hogy a kormány sok pénzt és törvényi szigort tegyen a tervek mögé.","shortLead":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő...","id":"20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33cc80d-6c6b-44ce-926a-9fb9ac828bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Csak újrahasznosítás – Megnéztük, mennyi az újdonság Orbán zöld akciótervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk, illetve előttünk. Vasárnap évértékelőt tartott, de ettől függetlenül még arra lehetett számítani, hogy hétfőn a Házban is szólásra emelkedik. Nem így történt. Szabó Tímea szerint nem mert felszólalni, aminek az oka a dunaújvárosi Fidesz-vereség. Hadházy megint táblákkal akciózott a Házban.","shortLead":"A tavaszi és az őszi ülésszakok elején Orbán Viktor rendre felszólal napirend előtt és ismerteti, mi áll mögöttünk...","id":"20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a78ff2-c054-4beb-8424-259811470c31","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Mindenki_legnagyobb_meglepetesere_Orban_nem_szolalt_fel_a_parlamentben","timestamp":"2020. február. 17. 13:21","title":"„Orbán nem mert felszólalni a dunaújvárosi vereség után”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"31 gyerek és 10 nevelő volt a kigyulladt bölcsődében, egyiküknek sem lett baja.","shortLead":"31 gyerek és 10 nevelő volt a kigyulladt bölcsődében, egyiküknek sem lett baja.","id":"20200217_Tuz_miatt_kiuritettek_egy_kispesti_bolcsodet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1962a88-2563-4378-bb48-f327905a40f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200217_Tuz_miatt_kiuritettek_egy_kispesti_bolcsodet","timestamp":"2020. február. 17. 12:15","title":"Tűz miatt kiürítettek egy kispesti bölcsődét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","shortLead":"Három évre szóló szerződést kötött a vasúttársaság a takarítási munkákra.","id":"20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc645c18-f28e-4012-9444-f647b65ae87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110085-b943-4853-a48c-1c8fdc599d44","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_19_milliard_forintot_szan_a_MAV_takaritasra_mobil_wckre_es_rovarirtasra","timestamp":"2020. február. 19. 08:25","title":"19 milliárd forintot szán a MÁV takarításra, mobil WC-kre és rovarirtásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]