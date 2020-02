Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","shortLead":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","id":"20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cedd9c-34c7-40a0-96bd-baa5697a61e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"TASZ: Karácsony nem bojkottálhatja a Hír TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10 milliárd forintba kerül.","shortLead":"A déli nyaktag után a Csikós udvar is rövid időn belül kivitelezőre lelt a Várban, a két felújítás együtt több mint 10...","id":"20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566f6f9b-7ce3-49a1-b33a-b979fcc2e3e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Revitalizacio_a_Budai_Varban_58_milliard","timestamp":"2020. február. 19. 06:20","title":"Revitalizáció indul a Budai Várban 5,8 milliárd forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak gazdaságnak jelent számottevő kiesést, de a klímaváltozást is befolyásolja, hiszen a maradékok megsemmisítése környezetszennyező és költséges, a készétel-adományozás pedig a gyakorlatban komoly nehézségekbe ütközik.","shortLead":"Rengeteg élelmiszer kerül a szemétbe, és a hulladék több mint feléért a háztartások felelősek. Mindez nemcsak...","id":"20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cfb01c-0262-4a77-9603-92548581e9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21ef73e0-64a7-4d4d-aa29-3d2bba7a9c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_fenntarthatosag_elelmiszerhulladek_elelmiszerpazarlas_mezogazdasag_fao_elelmiszerbank","timestamp":"2020. február. 18. 11:20","title":"Évente ötvenezer forintnyi élelmiszert dobunk ki a kukába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most szabadúszó, a Jurányiban játszik a legtöbbet független előadásokban. A legizgalmasabb dolog pedig az életében a méltán nagy népszerűségnek örvendő Anzselika Habpatron. Stefanovics Angélával beszéltünk az önálló estjéről, a jóga és a színház gyógyító erejéről, és közben még Weöres Sándor egyik verse is elhangzott. ","shortLead":"Néhány évvel ezelőtt komolyan elgondolkodott azon, hogy abbahagyja a színházat, de aztán Pintér Bélához került. Most...","id":"20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b4f4b37-ab6c-4e73-88a0-3dc74dc119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2300c93-8cc8-4854-85fe-9725907da0c3","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Stefanovics_Angela_Velem_is_tortentek_durva_dolgok_az_eletben","timestamp":"2020. február. 18. 20:00","title":"Stefanovics Angéla: Velem is történtek durva dolgok az életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szocialista politikus szerint egyre több a vállalhatatlan eset a társaságnál.","shortLead":"A szocialista politikus szerint egyre több a vállalhatatlan eset a társaságnál.","id":"20200218_ujhelyi_istvan_vizsgalat_etikai_kodex_ryanair_gran_canaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9699a3b-996e-4426-90b0-32919098f2f3","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_ujhelyi_istvan_vizsgalat_etikai_kodex_ryanair_gran_canaria","timestamp":"2020. február. 18. 16:47","title":"Ryanair-késés: vizsgálatot és etikai kódexet követel Ujhelyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0848253-0539-42b0-85b7-fd3f5cad25f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási karambollal ért véget az idei első NASCAR-verseny, ám ez csak azoknak lehet meglepő, akik nem követik a sportágat. Persze nemcsak a balesetekről híres a ma már megkopott népszerűségű versenysorozat, hanem egyéb showelemeiről is, így nem véletlenül fizetnek ki még ma is dollármilliárdokat a közvetítési jogokért a tévétársaságok.","shortLead":"Óriási karambollal ért véget az idei első NASCAR-verseny, ám ez csak azoknak lehet meglepő, akik nem követik...","id":"20200218_Ryan_Newman_Nascar_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0848253-0539-42b0-85b7-fd3f5cad25f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c2ad80-85a0-44e0-b2e8-5b3dd0ff0f56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_Ryan_Newman_Nascar_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 18:00","title":"Lángoló balesettel ért véget az idei Daytona 500-as – de nem ettől a legamerikaibb a szeszcsempészek unokáinak versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt a kérdést próbálja meg eldönteni a Google Térkép egy egyszerű változtatással.","shortLead":"Gyakran pattannak ki viták a politikai hatalmak között, hogy a régió, amelyet ketten is határolnak, kihez tartozik. Ezt...","id":"20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1d41b3-124b-4a04-af4d-910dd3385794","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_google_terkep_maps_navigacio_kasmir_regio_krim_felsziget","timestamp":"2020. február. 19. 08:03","title":"Megváltozott a Google Maps, más-más országokból más-más térkép látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]