[{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","shortLead":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","id":"20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c945f8-ca8c-4e9d-82de-4873cdca64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","timestamp":"2020. február. 20. 10:30","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány a menekülteknek sem fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nő a BKK menetdíjbevétele, miközben a jegyárak nem emelkedtek. Csak a reptéri busz 1,7 milliárdot hozott a cégnek.","shortLead":"Nő a BKK menetdíjbevétele, miközben a jegyárak nem emelkedtek. Csak a reptéri busz 1,7 milliárdot hozott a cégnek.","id":"20200219_Egyre_tobb_jegyet_es_berletet_vesznek_a_BKKnal_14_milliard_forinttal_nott_a_bevetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87982e7f-c435-45fb-bd69-ce7764623578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Egyre_tobb_jegyet_es_berletet_vesznek_a_BKKnal_14_milliard_forinttal_nott_a_bevetel","timestamp":"2020. február. 19. 11:07","title":"Egyre több jegyet és bérletet vesznek a BKK-nál, 1,4 milliárd forinttal nőtt a bevétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","shortLead":"Pethőné Nagy Csilla azért szólalt meg, mert egyetért Bulgakovval abban, hogy \"a legnagyobb bűn a gyávaság\".","id":"20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07faeb53-ac82-4bd5-aebb-240b15c4ab42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09edab03-e1b4-4e94-aa6b-7ba0bef617a4","keywords":null,"link":"/elet/20200220_A_Nat_2020_az_irodalomtanitas_Mohacsa","timestamp":"2020. február. 20. 09:40","title":"„A Nat 2020 az irodalomtanítás Mohácsa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21042988-55a6-4e33-b0f2-79024c48f4f9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tizenkét kárpitból álló gyűjtemény egy hétig tekinthető meg.\r

\r

","shortLead":"A tizenkét kárpitból álló gyűjtemény egy hétig tekinthető meg.\r

\r

","id":"20200218_Evszazadok_utan_visszatertek_a_Sixtuskapolnaba_Raffaello_falikarpitjai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21042988-55a6-4e33-b0f2-79024c48f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2710e9-4828-4119-a723-31e3d7f1e64d","keywords":null,"link":"/kultura/20200218_Evszazadok_utan_visszatertek_a_Sixtuskapolnaba_Raffaello_falikarpitjai","timestamp":"2020. február. 18. 17:17","title":"Évszázadok után visszatértek a Sixtus-kápolnába Raffaello falikárpitjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","shortLead":"A nő beismerte a bűncselekményeket. ","id":"20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8cd18b-55a3-4aff-a112-02726b468e84","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Tizennyolc_evet_kapott_a_ket_ujszulottjet_megfojto_sarkereszturi_no","timestamp":"2020. február. 20. 14:42","title":"Tizennyolc évet kapott a két újszülöttjét megfojtó sárkeresztúri nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]