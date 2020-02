Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","shortLead":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","id":"20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2a717-57e0-461b-b0cc-e926f532f407","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","timestamp":"2020. február. 19. 07:51","title":"Simicska a kecskék helyett a lovakban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","shortLead":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","id":"20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e5e9f4-b3eb-41ca-a700-48e3873bb06e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","timestamp":"2020. február. 18. 20:30","title":"Engedély nélkül vágtak ki fákat a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe vonulást, elfogatóparanccsal bevitték.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy megírták, miként halogatja a Nyíregyházi Városüzemeltető volt igazgatója a börtönbe...","id":"20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dd1650f-5806-49fb-a190-fe2d05237d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365afefd-155f-48b3-a4e0-3ede3a0f44e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Orban_vendeg_bocskai_peter_nyiregyhaza_borton","timestamp":"2020. február. 19. 11:55","title":"Bevitték a börtönbe Orbán vendéglátóját, miután hír lett abból, hogy nem akar bevonulni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Family Safety Mode névre keresztelt fejlesztés több lehetőséget is ad a szülők kezébe, hogy korlátozzák a gyerek tiktokozását. 