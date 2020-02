Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403","c_author":"Lakner Zoltán","category":"360","description":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. ","shortLead":"Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése...","id":"202008_az_aranykor_elmarad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d039f94-0c3c-4ad6-8f3a-5fc2b91be403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f86790a-76f9-4901-864c-777345fe3f7c","keywords":null,"link":"/360/202008_az_aranykor_elmarad","timestamp":"2020. február. 20. 10:00","title":"Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem ezt tesszük.","shortLead":"Ha Larry Tesler munkásságáról hű módon szeretnénk megemlékezni, akkor ezt a hírt valahonnan csak bemásolnánk. De nem...","id":"20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=047e8bec-bc8a-4cf6-8054-7de74ddd7e21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c240b-28ba-4a13-ac30-4d5b873aceaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_copy_paste_kopipeszt_crtl_c_ctrl_v_ctrl_x_masolas_kivagas_larry_tesler_elhunyt","timestamp":"2020. február. 20. 09:43","title":"Meghalt az ember, aki kitalálta a Ctrl+C és Ctrl+V parancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","shortLead":"A \"rövid az új hosszú\" mottóval érkezik a filmfesztivál.","id":"20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eae0f6d-6244-4f8f-bb90-5c6460f505c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a04cb-4a98-4d54-b25b-937590c27241","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Szoke_Abigel_Nagy_Zsolt_es_Keresztes_Tamas_is_feltunik_majd_a_vasznon_a_Friss_Huson","timestamp":"2020. február. 20. 16:05","title":"Szőke Abigél, Nagy Zsolt és Keresztes Tamás is feltűnik majd a vásznon a Friss Húson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","shortLead":"Megint megugrott a napi új fertőzöttek száma, ráadásul 118 újabb halálos áldozatot is bejelentettek a kínai hatóságok.","id":"20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be308c5-76b6-4653-9946-5a3c77c96480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36176dce-0e41-4021-bda0-2892780b38dc","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Koronavirus_ismet_nott_a_napi_uj_fertozottek_szama_118_halottat_is_bejelentettek","timestamp":"2020. február. 21. 05:33","title":"Koronavírus: ismét nőtt a napi új fertőzöttek száma, 118 halottat is bejelentettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is ebből.","shortLead":"Bár számos iparágat és céget negatívan érintett a Kínában kitörő koronavírus, számos ország könnyűipara nyerhet is...","id":"20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93cd29e7-c8a5-44bd-9385-9107bfdb77ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cbf277-8276-47eb-8d8c-d7f2f2abbe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_koronavirus_okozta_panik_miatt_nem_kell_a_kereskedoknek_olyan_cipo_ami_Kinaban_keszul","timestamp":"2020. február. 21. 10:46","title":"Koronavírus: nem kell a kereskedőknek olyan cipő, ami Kínában készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután átvilágították a sportért felelős városi tulajdonú céget. Az ügyben feljelentést tettek.","shortLead":"Eltűnt merevlemezekről és szoftverekről, megváltoztatott jelszavakról számolt be a pécsi önkormányzat, miután...","id":"20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e5515-b5f3-46d0-a798-81a5671ca232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b724ba-586f-4827-98ff-00105fa3e83e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Pecsi_onkormanyzat_Adatok_es_merevlemezek_tuntek_el_a_Vari_Attila_vezette_cegnel","timestamp":"2020. február. 21. 12:27","title":"Adatok és merevlemezek tűntek el a Vári Attila vezette cégnél a pécsi önkormányzat szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sassoli határozottan támogatja, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamiság kritériumainak betartásához kössék.","shortLead":"Sassoli határozottan támogatja, hogy az uniós pénzek kifizetését a jogállamiság kritériumainak betartásához kössék.","id":"20200220_Elfogadhatatlannak_tartja_a_jelenlegi_koltsegvetest_az_EP_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517a8d9e-acfe-4548-8e80-16f7ef26436a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Elfogadhatatlannak_tartja_a_jelenlegi_koltsegvetest_az_EP_elnoke","timestamp":"2020. február. 20. 21:25","title":"Elfogadhatatlannak tartja a jelenlegi költségvetési tervezetet az EP elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]