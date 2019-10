Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták, hiába álcázta télikabátnak magát.","shortLead":"Megtalálták, hiába álcázta télikabátnak magát.","id":"20191018_Lancfureszt_lopott_gardrobba_bujt_a_tolvaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b8a69a-8f8f-4864-b12a-017482039aee","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Lancfureszt_lopott_gardrobba_bujt_a_tolvaj","timestamp":"2019. október. 18. 12:39","title":"Láncfűrészt lopott, gardróbba bújt a tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és hiába hangoztatja a kormány és holdudvara, hogy sikert értek el, ez bukás, és el is mondjuk a két fő okát. ","shortLead":"Tarlós István soha nem kapott még annyi szavazatot, mint most, mégis bukás lett a vége. De nem egyedi eset az övé, és...","id":"20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f06095-9248-41d0-b4ee-68362989129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f075f1c-3e76-4c9b-9f76-2a19a98c5b93","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Bebizonyosodott_a_Fidesznel_a_valasztasi_gyozelemhez_nem_eleg_az_adatbazis","timestamp":"2019. október. 17. 06:30","title":"Bebizonyosodott, hogy a Fidesz-győzelemhez nem elég az adatbázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bangóné Borbély Ildikó szerint több gyanús esemény is történt a XXI. kerületben.","shortLead":"Bangóné Borbély Ildikó szerint több gyanús esemény is történt a XXI. kerületben.","id":"20191017_Uj_valasztast_kovetel_az_ellenzek_Csepelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb02dd1-a239-4e78-9cc4-4891972e20c1","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Uj_valasztast_kovetel_az_ellenzek_Csepelen","timestamp":"2019. október. 17. 21:59","title":"Új választást követel az ellenzék Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","shortLead":"A Garlock-törésvonal még soha nem mutatott aktivitást, tudósok egy csoportja most mégis ezt érzékelte.","id":"20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=064bbe4c-f0a0-4c87-927e-efea7980896d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70910b33-76df-4101-912e-74919710f53c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_garlock_toresvonal_foldmozgas_foldrenges_kalifornia","timestamp":"2019. október. 18. 12:07","title":"Megmozdult egy kaliforniai törésvonal, a szakemberek szerint ez bajt jelez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov nevű üstökös – állapították meg a kutatók, akik szerint a csillagközi tér mélyéből érkezett objektum fizikai tulajdonságai a Naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek létezéséről árulkodnak.","shortLead":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov...","id":"20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e6802-c9d1-4195-9d8b-9da7343c6b8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","timestamp":"2019. október. 17. 15:03","title":"Csak a magja egy kilométeres a Naprendszeren kívülről érkezett üstökösnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más kérdés, hogy hazánk eddig nem hívta le a teljes összeget. ","shortLead":"Két alapból jár pénz és gyorssegély is, jutott belőle befogadó állomásokra, személyzetre, sőt integrációra is. Más...","id":"20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93b30b85-7dac-488a-8dcc-9313370e67b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf2b491-57f8-4360-b124-e0dd4269a64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_bevandorlas_hatarvedelem_Europai_Unio","timestamp":"2019. október. 17. 05:42","title":"Ilyen, amikor Brüsszel nem küld pénzt: 45,5 milliárd határvédelemre és a migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","shortLead":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","id":"20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c60977f-b58d-4794-b033-3a9830e85c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","timestamp":"2019. október. 18. 12:05","title":"A radikalizáció veszélyeiről konferenciázik a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5006bff4-c0f8-4829-a768-31bc58c48ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tévedtek.","shortLead":"Tévedtek.","id":"20191018_Ket_ferfi_ugy_gondolta_hogy_az_obudai_rendorseg_parkoloja_a_legjobb_hely_a_fuvezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5006bff4-c0f8-4829-a768-31bc58c48ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f84646-9af4-4d40-a1a5-78fddefd302e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Ket_ferfi_ugy_gondolta_hogy_az_obudai_rendorseg_parkoloja_a_legjobb_hely_a_fuvezesre","timestamp":"2019. október. 18. 19:37","title":"Két férfi úgy gondolta, hogy az óbudai rendőrség parkolója a legjobb hely a füvezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]