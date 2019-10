Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül
Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.
Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához
A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz.
Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját
A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.
Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti
Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.
A hétfő kulcsfontosságú lehet a Brexit-tárgyalásokon A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak a választókhoz.","shortLead":"A Momentum politikusa szerint azon kell dolgoznia az ellenzéknek a jövőben, hogy az üzenetei is eljussanak...","id":"20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d1998f-c21e-4cc2-af0c-4a8ea03396e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b6cee9-ecb3-4afa-af79-b7d2f63f525d","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kerpel_fronius_gabor_momentum_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 21:08","title":"Kerpel-Fronius: Az ellenzék elvégezte a munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium és Szakkollégium szerezte meg.","shortLead":"A második helyet a szintén budapesti Piarista Gimnázium, a harmadikat pedig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei...","id":"20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e8ab02c-ec13-47b5-8136-f6d7e71a7aa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408bcbe6-7531-4c91-9c9a-1b2201a15dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_egyhazi_iskolak_rangsorat_a_Deak_Teri_Evangelikus_Gimnazium_vezeti","timestamp":"2019. október. 12. 12:25","title":"Az egyházi iskolák rangsorát a Deák Téri Evangélikus Gimnázium vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","shortLead":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","id":"20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8584290c-1f96-488f-8073-7df4f1b7f4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2019. október. 13. 19:51","title":"A hétfő kulcsfontosságú lehet a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet. 150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet.
Csak a fideszes jelölt cége temethet Dunaújvárosban
A központi szerkesztők a budapesti főpolgármesterválasztással kapcsolatban rejtettek el egy hírt az összes megyei lap címlapján.
Tarlós István ott virít minden fideszes megyei lap oldalán A játszókert 398 millió forintból valósult meg, a beruházást majdnem teljes egészében a kormány finanszírozta.
Két nappal a választások előtt átadtak egy csúszdaparkot, a szülők szerint balesetveszélyes