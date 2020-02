Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt lő ki álló helyzetből 100-as tempóra. ","shortLead":"A kaliforniai gyártó egyedi hajtásláncú sportkocsija bőven 400 km/h feletti végsebességre képes. És 1,9 másodperc alatt...","id":"20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=756586c7-8d6e-4529-a4f0-966d52b5a279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0328931-df26-4f21-9abd-5e7a680269a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_egekig_porgo_v8as_es_ket_villanymotor_a_legujabb_hibrid_hiperautoban","timestamp":"2020. február. 21. 11:21","title":"Egekig pörgő V8 és két villanymotor a hiperautóban, amiben csak egymás mögött ülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","shortLead":"A testnevelő-tanárokat továbbképzik, hogy oktatni tudják a sportágat.","id":"20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5225cee9-016b-406d-b0d7-9aebd377b689","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_hazafias_vetelkedo_utan_karate_orakkal_neveli_a_diakokat_Simicsko","timestamp":"2020. február. 20. 20:10","title":"A hazafias vetélkedő mellett karate órákkal nevelné a diákokat Simicskó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sínautónak képzelte magát.","shortLead":"Sínautónak képzelte magát.","id":"20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8427275d-b638-41d7-8126-602d33c9a75f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2ad49e-692d-48ba-b541-c09c38181615","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Hihetetlen_helyen_talalkozott_a_2es_villamos_es_egy_auto","timestamp":"2020. február. 21. 17:06","title":"Hihetetlen helyen találkozott a 2-es villamos és egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egy olyan térkép van ma már, amelyik mutatja a koronavírus aktuális terjedését. Azonban egy olyan modell is készült, amelyik azt mutatja, mire számíthatunk a közeljövőben, mely 30 ország a legveszélyeztetettebb.","shortLead":"Nem egy olyan térkép van ma már, amelyik mutatja a koronavírus aktuális terjedését. Azonban egy olyan modell is...","id":"20200220_koronavirus_varhato_terjedese_mesterseges_intelligencia_grafikonja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425ca0c-e2cc-434c-bba6-d52710df0f0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_koronavirus_varhato_terjedese_mesterseges_intelligencia_grafikonja","timestamp":"2020. február. 20. 11:03","title":"Erről a grafikonról leolvashatja, hol és mennyire kell félni a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","shortLead":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","id":"20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c3c16-59de-4368-a0c6-2956505f8da0","keywords":null,"link":"/elet/20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","timestamp":"2020. február. 20. 06:38","title":"Nem tartogat nagy meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni a kormány – állítja az akadémiai kutató. Valuch Tibor szerint ha egy ország vezetése tudatosan kifordítja a szavak jelentését és megkerüli a törvényeket, azzal abnormális mintát nyújt az egész társadalomnak.","shortLead":"Az új Nemzeti alaptantervvel határozott ideológiát és központilag meghatározott nemzeti önképet akar közvetíteni...","id":"20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50662987-50a9-4d87-9632-13cb2299651f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa62a7a-8185-4995-bdf0-c5e9a325608b","keywords":null,"link":"/360/20200220_Valuch_Tibor_Kozombossegre_nevelnek","timestamp":"2020. február. 20. 13:00","title":"Horthy, Kádár, Orbán – \"Az abnormális lett normális\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek éretlen petesejtből, amelyet laboratóriumban érleltek, lefagyasztottak, majd öt évvel később felolvasztottak és megtermékenyítettek – jelentették be a Párizs melletti Antoine-Béclère Egyetem Kórházának szakemberei.","shortLead":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek éretlen petesejtből, amelyet laboratóriumban érleltek, lefagyasztottak...","id":"20200220_rakbeteg_no_szules_mestersegesen_erlelt_es_lefagyasztott_petesejtekbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0c9905-2938-419e-af06-d30b9319ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de8d825-ea22-4605-88c0-8db8b00da070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_rakbeteg_no_szules_mestersegesen_erlelt_es_lefagyasztott_petesejtekbol","timestamp":"2020. február. 20. 06:03","title":"Először született gyermeke egy rákbeteg nőnek mesterségesen érlelt és lefagyasztott petesejtekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]