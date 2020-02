Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát remek ütemben halad.","shortLead":"Az ATL–1 és SMOG–P nevű eszközök is úgy működnek, ahogy kell, folyamatosan új adatokkal szolgálnak. Küldetésük tehát...","id":"20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd1462c-d1d4-401f-86d6-540328a167d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2de0986-ee99-4a04-aed3-5858c27193dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_magyar_muholdak_atl_1_smog_p","timestamp":"2020. február. 20. 10:41","title":"Jó hír jött a fellőtt magyar zsebműholdakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült, hogy telepített konténerekbe helyezzék el a rabok egy részét. A megoldás nem lenne példa nélküli, azonban ezt csak ideiglenes megoldásként szokták bevetni.","shortLead":"Még töri a kormány a fejét azon, hogyan szüntethetné meg a börtönök túlzsúfoltságát. Ötletként az is felmerült...","id":"20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc5bda4-be17-471a-adeb-26b7b784b722","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_1865_embert_kell_varazsutesre_eltuntetnie_a_kormanynak","timestamp":"2020. február. 20. 12:05","title":"Hogyan lehet egyszerre 2 ezer rabot elköltöztetni? – Már a konténerbörtön ötlete is felmerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","shortLead":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","id":"20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3862976-2d19-4232-b232-fb06c8584f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","timestamp":"2020. február. 20. 18:03","title":"Felejtse el az átverhető arcazonosítást, ez jön a mobilokba utána – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216","c_author":"HVG","category":"360","description":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők vették meg tőlük. ","shortLead":"Eddig luxusruhaüzlet volt abban az épületben amit a három milliárdos közös cége birtokolt. Most ingatlanbefektetők...","id":"202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a0858e-689e-42b9-bea4-12e0e006f216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"795f1f0f-43e0-4919-bf64-74d3f3234bd0","keywords":null,"link":"/360/202008_sinvest_andrassy_21_garancsiek_elvaltak_max_maratol","timestamp":"2020. február. 21. 10:00","title":"Eladta egyik közös ingatlancégét a Garancsi-Hernádi-Csányi hármas ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","shortLead":"Az LMP képviselője ellen tavaly emeltek vádat. Jövő pénteken áll bíróság elé.","id":"20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d13647-0dd4-425a-96b5-a043fd30b670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98778f-f7b8-42b1-b4d7-764f88a00417","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_demeter_marta_hivatali_visszaeles","timestamp":"2020. február. 20. 07:53","title":"Három évet is kaphat Demeter Márta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586","c_author":"Tamási Katalin","category":"vilag","description":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt, amelyben megjelenik idegenellenessége és üldözési mániája.","shortLead":"A szerda este kilenc bevándorlót, majd anyját és önmagát is agyonlövő Tobias Rathjen huszonnégy oldalas kiáltványt írt...","id":"20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5070751f-fa7c-45dc-ab50-7f2bffd8c586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce34ffff-704d-4a2c-be35-7e0100dd9fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_Taviranyitassal_manipulalo_hatalomrol_beszelt_kialtvanyaban_a_hanaui_meszarlas_elkovetoje","timestamp":"2020. február. 20. 19:26","title":"Távirányítással manipuláló hatalomról beszélt kiáltványában a hanaui mészárlás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana Fever együttesében is játszik majd az észak-amerikai profiligában.","shortLead":"Határ Bernadett szerződést hosszabbított a bajnoki címvédő Sopron csapatánál, a következő idényében pedig az Indiana...","id":"20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de991c18-ee0a-4d18-9dd6-9dfde27b85ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b203d21d-bdab-43ca-bdd9-5d6d08edc4c4","keywords":null,"link":"/sport/20200219_hatar_bernadett_kosarlabda_wnba_sopron_basket","timestamp":"2020. február. 19. 19:50","title":"Amerikában is kipróbálja magát a kosárlabda-válogatott centere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti temetőben helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A kilencszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes kenust a budapesti Farkasréti...","id":"20200219_wichmann_tamas_temetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6b0dcd-9b47-4e51-bcfe-a0f8c16d670f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ab99d4-6867-4cd2-9a11-185b8820438b","keywords":null,"link":"/sport/20200219_wichmann_tamas_temetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:28","title":"Március 3-án búcsúztatják Wichmann Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]