Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"elet","description":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor végezhet veled. Ha tehát jót akarsz, elmégy alváslaborba. Aztán megtudod, hogy valójában nem is csak a horkolás lehet itt a baj – és horkolsz tovább.","shortLead":"Horkolni állítólag általában is káros, de mindenképpen életveszélyes, mert – legyünk őszinték – a párod bármikor...","id":"20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf6486a5-ec0d-42f1-a3e4-974f5def46af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e806ce0-51be-4dd8-936d-f32be6c56604","keywords":null,"link":"/elet/20200223_alvasvizsgalat_horkolas_alvaslabor_alvasi_apnoe","timestamp":"2020. február. 23. 20:00","title":"Ember, hogy lehet így aludni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9a2c1a7-fd66-4c1c-9ef5-70b45e7f01c6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A forráshiány miatt a főváros új vezetésének sincs több mozgástere, mint a réginek volt, Karácsonyék alig tudják érvényesíteni saját szemléletüket.","shortLead":"A forráshiány miatt a főváros új vezetésének sincs több mozgástere, mint a réginek volt, Karácsonyék alig tudják...","id":"202008__budapesti_koltsegvetes__kozlekedes__beruhazasok__guzsba_kotve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9a2c1a7-fd66-4c1c-9ef5-70b45e7f01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26f6af4-2d14-496c-a9b2-555c222d38f2","keywords":null,"link":"/360/202008__budapesti_koltsegvetes__kozlekedes__beruhazasok__guzsba_kotve","timestamp":"2020. február. 23. 09:00","title":"Gúzsba kötve táncolni: mit ígér a budapesti büdzsé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható. A Roland Berger szerint a 2025-ig tartó időszakban gyökeres változások lesznek az egészségügyi piacon.","shortLead":"Az egészségügy digitális forradalma közel 20 éve van napirenden, most azonban úgy tűnik, valóban változás várható...","id":"20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7e4f8e-8e71-46a3-95a9-555983d44070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_roland_berger_tanulmany_egeszsegugy_digitalizacio","timestamp":"2020. február. 23. 11:03","title":"5 éven belül a feje tetejére állhat az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza a figyelmet – és az ujjlenyomatokat. A kagylószerűen csukható, több mint félmillió forintos telefon értelmét azonban nehéz megfogalmazni.","shortLead":"Huszonnégy órát töltöttünk el a Samsung most bemutatott Galaxy Z Flipjével, amely főleg egyetlen tulajdonságával vonzza...","id":"20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f429aa-58f9-42b2-a2b0-584011beb55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec883211-78c9-4d96-833b-0fb9bbe1c86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200222_samsung_galaxy_z_flip_telefonteszt_velemeny_osszecsukhato_telefon_motorola_razr_2019","timestamp":"2020. február. 22. 16:00","title":"Félmilliós \"sminktükör” a Samsungtól: kipróbáltuk az új Z Flipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős hatóság szakemberei, miután a zátony több régiójában is a hőstressz jeleit észlelték a virágállatokon.","shortLead":"Egy újabb tömeges korallfehéredés kockázatára figyelmeztetnek az ausztrál Nagy-korallzátony felügyeletéért felelős...","id":"20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30895653-2814-4ded-a66a-b81163f365de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6a90f5-f83b-471c-9507-cdb8c6bebf4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_ausztral_nagy_korallzatony_korallfeheredes_hostressz","timestamp":"2020. február. 23. 15:03","title":"Felütötte fejét a hőstressz, pusztul az ausztrál Nagy-korallzátony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának? Marketingszempontból isteni ötlet, de termékoldalról is? Megpróbáltuk megfejteni.","shortLead":"Mekkora húzás a Fordtól, hogy a hat évtizedes legendás izomautó nevét adja a legújabb elektromos autójának...","id":"20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f24814-c92f-4728-8527-d710e6c3baf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630a3c2c-9e1c-4261-828c-0a4060f46d92","keywords":null,"link":"/cegauto/20200223_mustang_mach_e_teszt_menetproba_velemeny_ford_elektromos_auto","timestamp":"2020. február. 23. 18:30","title":"Kipróbáltuk a Mustang Mach-E-t, a Ford elektromos kirakatautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd. Az alapítványok PADME néven egyesültek, az új szervezet már vagyona 84 százalékát egyik megörökölt leányvállalatában tartotta. A Pallas-birodalomban alig maradt ingatlan, bár nem kizárt, hogy ezeket is csak kiszervezték.","shortLead":"4,2 milliárdos eredményt hozott 2019-ben a Pallas Athéné-alapítványoknak a jegybank által rájuk bízott 266 milliárd...","id":"20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7202ab-dcb9-4fe8-9c5b-1d167425d986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1eb5dd-a7ea-4fe2-a726-cf8015f2b36c","keywords":null,"link":"/kkv/20200223_Papiron_283_milliard_forintot_er_az_egyesult_Matolcsyalapitvany","timestamp":"2020. február. 23. 11:30","title":"Papíron már 283 milliárd forintot ér az egyesült \"Matolcsy-alapítvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]