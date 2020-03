Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti temetkezési helye. Biztosat egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy sikerrel járt a projekt.","shortLead":"Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutahnamon sírjából nyílik-e anyja, Noferfiti...","id":"20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611c46fd-3d1b-4c85-a08e-bf44b7809931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_okori_egyiptom_sir_kiralyok_volgye_nofertiti_nefretete_kiralyok_volgye_farao_temetkezesi_hely","timestamp":"2020. március. 02. 00:03","title":"Megoldódhat az évszázados rejtély, megtalálhatták a titkos átjárót Nofertiti sírjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: piaristák, áruhiány, kimaradók, hűtés, sírni. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68d97ee3-ad31-40c3-9219-6738e977c58c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a864e1f-4009-42fc-80c7-5aebbb4a3fe9","keywords":null,"link":"/360/20200301_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. március. 01. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya a szerencsétlen kesztyűpáriákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. ","shortLead":"A tragikus eset után a tinédzser családja szétverte a kórház sürgősségi osztályát. ","id":"20200301_Agyonlotte_a_rendor_a_napolyi_fiut_aki_megprobalta_kirabolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=228f3bfb-3801-4a8a-8737-72eac028ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4e3e50-3fc2-46d3-a4b6-8e5a75b452c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Agyonlotte_a_rendor_a_napolyi_fiut_aki_megprobalta_kirabolni","timestamp":"2020. március. 01. 18:48","title":"Agyonlőtte a rendőr a fiút, aki robogóról próbálta kirabolni Nápolyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b796751a-d62d-4c10-afa4-ab547aa8b1d2","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? ","shortLead":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést...","id":"20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b796751a-d62d-4c10-afa4-ab547aa8b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b1613b-e179-4623-b18c-d5feaf7c93a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","timestamp":"2020. március. 02. 07:30","title":"A depresszió a párkapcsolatokat is megviseli: mire figyeljünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","shortLead":"Ha eddig nem tudta volna, hogy kik is azok a magyarok, a kormány most elmondta.","id":"20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e0dddc-5f6c-41c6-9807-df7bf81681a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_A_kormany_hadat_uzent_a_kishitusegnek","timestamp":"2020. március. 02. 12:05","title":"A kormány hadat üzent a kishitűségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","shortLead":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","id":"20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea40e89-e081-4e61-82ee-1364a1e24b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:15","title":"Oroszország nem tudja már szavatolni a török harci repülőgépek biztonságát Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra, hogy értéket teremtsünk, hogy hiányoljanak minket, ha elmegyünk valahonnan – véli Seth Godin marketingguru.","shortLead":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra...","id":"20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92ea2-0ba5-4ee2-8f64-2204340fd77d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","timestamp":"2020. március. 02. 14:15","title":"Így hozhatunk kedvező változást a világunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","shortLead":"30-40 embert ejtett túszul egy manilai pláza biztonsági őre.","id":"20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51c194ba-a63e-4147-8896-0cdd53e82b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a91c2e-e5ee-4780-baca-c8d36f0e161a","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Tuszejto_akcioba_kezdett_egy_manilai_biztonsagi_or_miutan_kirugtak","timestamp":"2020. március. 02. 09:06","title":"Túszejtő akcióba kezdett egy manilai biztonsági őr, miután kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]