[{"available":true,"c_guid":"8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","shortLead":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","id":"20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee6cb5b-686f-4a6e-8596-0f1553ce1d19","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Meghalt egy gyerek, amikor felborult egy mentőcsónak Leszbosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem számolják a vb költségei közé, és a forintárfolyam is irreális. Még egy ilyen optimista becslés szerint is 31 milliárd forint állami támogatásra lesz szükség.","shortLead":"Nehezen értelmezhető számok szerepelnek az atlétikai vb hatástanulmányában, például az atlétikai központot nem...","id":"20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a3fee0-9aa6-4f5f-9ec8-b7335d49608b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_atletika_vb_stadion_budapest_pwc_hatastanulmany","timestamp":"2020. március. 02. 08:18","title":"Úgy jött ki 38 milliárdra a 2023-as vb ára, hogy az atlétikai központot kihagyták a számításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","shortLead":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","id":"20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078f3aa-d2fa-4387-aaf1-a57ba11ed932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 12:50","title":"Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b796751a-d62d-4c10-afa4-ab547aa8b1d2","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést a depresszió és a párkapcsolati krízis között. Még a legkiegyensúlyozottabb, a legjobban működő párkapcsolat is megváltozhat, ha az egyik félnél fellépnek a depresszió tünetei. Miből ismerhetjük fel a jeleket? ","shortLead":"A párkapcsolati pszichológia terén végzett kutatások már számtalan alkalommal bizonyították az összefüggést...","id":"20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b796751a-d62d-4c10-afa4-ab547aa8b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b1613b-e179-4623-b18c-d5feaf7c93a0","keywords":null,"link":"/brandchannel/20171124_Depresszios_a_parom_71_jel_amire_erdemes_odafigyelni","timestamp":"2020. március. 02. 07:30","title":"A depresszió a párkapcsolatokat is megviseli: mire figyeljünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","shortLead":"Elővigyázatosságból került karanténba a Kínában tárgyaló mongol kormánydelegáció a hazatérés után.","id":"20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=393c1517-5ef8-44b5-bff8-0526fa2f52a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3401509-8b05-41cd-9448-235927fad2a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Karantenba_zartak_a_mongol_elnokot_miutan_hazaert_Kinabol","timestamp":"2020. március. 03. 06:35","title":"Karanténba zárták a mongol elnököt, miután hazaért Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","shortLead":"Állítólag legkésőbb szerdán elindul a múlt péntekre ígért honlap a koronavírusról.","id":"20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bb8146e-de29-4220-9615-20df0b728cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071cdd9b-dee1-436b-9aa0-49bd61aa0d49","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Allitolag_legkesobb_szerdan_elindul_a_pentekre_igert_honlap_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 02. 15:15","title":"Koronavírus: egyre többen hívják poénból az ingyenes zöld számot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legkevesebb napi új esetet jelentették Kínában, ami a helyzet stabilizálódására utal.","shortLead":"Az új típusú koronavírus-járvány kezdete óta a legkevesebb napi új esetet jelentették Kínában, ami a helyzet...","id":"20200303_Egyre_kevesebb_embert_fertoz_meg_a_koronavirus_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422db9f2-b2ee-4fd7-bd0a-08b2990d228f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d48d70-b5d3-46db-9754-4532ed7f8a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Egyre_kevesebb_embert_fertoz_meg_a_koronavirus_Kinaban","timestamp":"2020. március. 03. 05:36","title":"Egyre kevesebb embert fertőz meg a koronavírus Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air Abu Dhabi.","shortLead":"Európába és a Közel-Keletre, valamint néhány afrikai és ázsiai országba indítana új járatokat az ősszel induló Wizz Air...","id":"20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8586b594-9442-4ac0-814e-e8c56d7e0c0c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_Arab_Emirsegek_Wizz_Air","timestamp":"2020. március. 02. 09:14","title":"Az Arab Emírségekben alapít új légitársaságot a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]