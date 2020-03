Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár nem kell pénzt parkoltatniuk az MNB-nél – így a jegybank legalábbis aktuálisan leveszi a vállukról a hitelmoratórium terhét, lesz szabad forrásuk pörgetni a gazdaságot.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a válság, a jegybank sem. Korlátlan összegben kedvezményes hitelt adnak a bankoknak és immár...","id":"20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283cc1ee-473d-4759-a0f7-740a9556af43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4452d023-a8fd-4776-b3a2-baec46c63338","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_A_jegybank_is_szettette_a_kezet_a_valsag_kapujaban","timestamp":"2020. március. 24. 17:20","title":"A jegybank korlátlan pénzt önt a gazdaságba, de megkéri az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan akarnak előrehozott érettségit tenni minden évben, ehhez azonban az adott tárgyból osztályozóvizsgát kell letennie. Ezek ideje tavasszal szokott lenni, és most sem maradnak el.\r

A közrendvédelmi és határőrizeti feladatokba a katonaságot is bevonják.","shortLead":"Tovább korlátozzák a kijárást Romániában szerda déltől a koronavírus-járvány megfékezése érdekében. A közrendvédelmi és...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea96f6e0-c76c-41d1-8792-478ee266fc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d4727e-fa57-4350-8e63-c60ef60bab50","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_fertozes_romania_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. március. 25. 05:17","title":"Két órára hagyhatják csak el az otthonukat az idősek Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google. Emiatt csúszik az egész év, amit most egy huszárvágással hozna egyenesbe a vállalat.","shortLead":"Áprilisban érkezett volna a Google Chrome 82-es verziója, de egyelőre még a 81-es változatot sem tudta kiadni a Google...","id":"20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b87d350-9232-46f5-aedc-8e6ade0d6c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f81bac9-d044-448c-b695-f7f1ea1394dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_google_chrome_bongeszo_chrome_82_chrome_83","timestamp":"2020. március. 24. 15:03","title":"Átírja a menetrendet a Google a koronavírus miatt, egy Chrome-frissítés ki sem adnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","shortLead":"Elsőként az autópályák mentén lévőket zárják be a járványveszély miatt, aztán következhet a többi is.","id":"20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fda0fbe-2909-4f84-adfd-f9244ac679a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9ad9d7-2728-4bd3-aa07-3e55cec11358","keywords":null,"link":"/cegauto/20200324_Elkezdenek_bezarni_az_olasz_benzinkutak_is","timestamp":"2020. március. 24. 16:46","title":"Elkezdenek bezárni az olasz benzinkutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","shortLead":"A koronavírus jelentősen befolyásolja a bevételeket, így költségcsökkentési intézkedéseket vezettek be a cégnél. ","id":"20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc89e24-d31a-49d4-b1e3-fdc33e5367cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Leallitja_nemzetkozi_flottaja_nagy_reszet_a_Waberers","timestamp":"2020. március. 24. 12:13","title":"Leállítja nemzetközi flottája nagy részét a Waberer’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","shortLead":"226-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. ","id":"20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a83d74ee-6293-4e6f-af1a-0704030fdd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc5a4c8-8a68-4526-91ff-dea6eff5b9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_fertozes_jarvany_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 25. 06:52","title":"Újabb koronavírusos beteg halt meg, 39 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi intézkedésekről a közös valutát használó európai uniós tagállamok pénzügyminisztereinek kedd esti tanácskozásán.","shortLead":"Nem sikerült megállapodásra jutni az új típusú koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk enyhítését célzó közösségi...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff186cd-b7e8-41b3-9649-5e91929e0944","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200325_koronavirus_jarvany_gazdasag_olaszorszag_nemetorszag","timestamp":"2020. március. 25. 07:49","title":"Nemet mondtak a németek az olaszok szolidaritási csomagjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]