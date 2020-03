Már most közel harmincezren maradtak munka nélkül a járványhelyzet miatt, a kormány egyelőre nem tervez lépéseket, inkább kivár. Három hónapig a munkahelyükről elküldött dolgozók munkanélküli segélyre ugyan jogosultak, de ez töredéke a korábbi jövedelmüknek. Az önkormányzatok zömének költségvetése így is kifeszített, a szociális célokra fordítható pénz a helyhatóságoknál minimális, és többségében pántlikázott, magyarul, csak lakhatásra, vagy előre meghatározott célra utalható, ráadásul, ezeket az összegeket is havonta utalja számukra a Magyar Államkincstár, így átcsoportosításokra sincs lehetőség. Csak az iparűzési adóból eddig nagyot szakító településeknek van mozgásterük szociális téren, így például, a kis baranyai falu, Drávaszerdahely polgármestere már korábban gyorsan be is jelentette, hogy minden munka nélkül maradt polgárának biztosít havonta százezer forintot, ha erre lesz igény a településen. Kérdés, hogy a bevétel hogyan alakul a jövőben, különösen, hogy a kormány egyelőre nem tervezi, hogy a hipa-bevétel kiesése miatt plusztámogatást adnának az önkormányzatoknak.

A napokban Törökbálint polgármestere, Elek Sándor tette közzé, hogy családonként biztosítanak pénzt, ha jövedelem nélkül maradtak, erre 30 millió forintos alapot különített el a most ráruházott különlege jogkörrel élve. A havi támogatás mértékét egyedileg fogja elbírálni a helyi szociális iroda, a veszélyhelyzeti támogatásra igényt kell benyújtani az önkormányzathoz, igazolni is kell a munka elvesztésének tényét, de ennek utólagos pótlására is lehetőséget ad az önkormányzat, a második hónaptól kezdve viszont az álláskeresést is igazolni kell. A döntést a helyi operatív törzs kedden hozta meg.

A támogatást tehát havonta igénybe lehet venni, amíg a 30 millió forintos keret erre lehetőséget biztosít. Törökbálint a főváros agglomerációjában az egyik legtehetősebb település Érddel, Budaörssel együtt. Elek Sándor, polgármester eddig nem értesült arról, hogy Törökbálinton leállt volna egy cég, a legnagyobb munkáltató, a Telenor, home office-ba küldte a dolgozói nagy részét. Egy-egy vállalkozás jelezte, hogy lehúzza a rolót.