Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 200 napot voltak fent.","shortLead":"Több mint 200 napot voltak fent.","id":"20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56d67157-00f5-492b-bef4-5542c82608cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1f2224-b276-4ad7-904c-ba8c054df493","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_urhajos_visszateres_nemzetkozi_urallomas_szojuz","timestamp":"2020. április. 17. 09:25","title":"Visszatért három űrhajós a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A magányt, akárcsak a csendet, mai, hálózatokra épülő világunkban igencsak alulértékeljük és félreértjük – mutatnak rá A nemcselekvés című könyv coaching szerzői.","shortLead":"A magányt, akárcsak a csendet, mai, hálózatokra épülő világunkban igencsak alulértékeljük és félreértjük – mutatnak rá...","id":"20200417_Hogyan_ertjuk_felre_napjainkban_a_maganyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774afa6d-902c-49eb-a9ce-79049af1ad63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30749220-6b9b-4c70-8fe0-8fc770f66bae","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200417_Hogyan_ertjuk_felre_napjainkban_a_maganyt","timestamp":"2020. április. 17. 15:15","title":"Hogyan értjük félre a magányt napjainkban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza - a hvg.hu három végzős gimnazistát kért meg arra, meséljenek az utolsó gimis napról, az első online órákról, a felkészülésről a vizsgára, és arról, milyen érzések keverednek bennük azóta, hogy tudják: május negyedikén jönnek az írásbeli tesztek, és szóbeli már nem is lesz.

","shortLead":"Amikor március 13-án reggel bementek az iskolába, még nem sejtették, hogy legközelebb már érettségizni térnek vissza...","id":"20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2737eddb-67e5-4357-8b2f-c7d56d1fc6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15288038-6340-49b8-8311-cc8d430fa8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_hvghu_elkiseri_Orsit_Gergot_Samut_erettsegizni__tartsanak_velunk","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"A hvg.hu elkíséri Orsit, Gergőt és Samut érettségizni - tartsanak velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De csakis úgy, véli Madrid főpolgármestere.","shortLead":"De csakis úgy, véli Madrid főpolgármestere.","id":"20200418_Nezok_nelkul_talan_folytatodhatna_a_spanyol_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043dd5cd-83bd-4a7f-b1a4-b5d1ef134060","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Nezok_nelkul_talan_folytatodhatna_a_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 18. 17:29","title":"Nézők nélkül talán folytatódhatna a spanyol bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök írta alá a rendeletet.","id":"20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80740751-ff0e-46ed-9293-7203d336643c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fafb50-3dee-40b2-983e-44b9afc88bc8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Azonnali_hatallyal_allami_felugyelet_ala_vontak_a_Kartonpackot","timestamp":"2020. április. 17. 11:52","title":"Azonnali hatállyal állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","shortLead":"A fogyatékkal élők otthonában 109 ember betegedett meg.","id":"20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb404408-f98a-495d-b3e9-c96e760de831","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_szerbia_fogyatekkal_elok_otthona_mindenki_fertozott","timestamp":"2020. április. 16. 21:31","title":"Minden egyes lakó és gondozó elkapta a koronavírust egy szerb otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lejárt a több százmilliárdos támogatási program, de a kisvállalkozók továbbra is elemi gondokkal küszködnek az USA-ban.","shortLead":"Lejárt a több százmilliárdos támogatási program, de a kisvállalkozók továbbra is elemi gondokkal küszködnek az USA-ban.","id":"20200417_Politikai_csatarozasok_miatt_lehet_tobb_munkanelkuli_az_USAban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e32f916-7728-4c05-b05c-8840b6e32f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b540fc6-d4d0-4b2e-860d-b074e29e055d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Politikai_csatarozasok_miatt_lehet_tobb_munkanelkuli_az_USAban","timestamp":"2020. április. 17. 14:58","title":"Politikai csatározások miatt lehet több munkanélküli az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","shortLead":"A 83 éves színésznő trombózis miatt került kórházba, szerettei sem látogathatják a koronavírus-járvány alatt.\r

\r

","id":"20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e7bca5f-51d7-4a2f-af0d-9963ea83b44c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"898f4e84-7a44-47d3-a169-3253e3767f9b","keywords":null,"link":"/elet/20200417_Korhazba_szallitottak_Csuros_Karolat","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Kórházba vitték Csűrös Karolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]