[{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia miniszterelnök, aki szerint azonban a helyzet, ha lassan is, de javul. A betegség halálos áldozatainak száma a legfrissebb adatok szerint megközelítette a 20 ezret.","shortLead":"A franciák valószínűleg még hosszú ideig nem élhetnek úgy, mint korábban - mondta vasárnap Edouard Philippe francia...","id":"20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc24d9-858b-4a8b-a51a-e3af73528697","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Francia_miniszterelnok_a_helyzet_javul_de_a_valsagnak_meg_nincs_vege","timestamp":"2020. április. 19. 20:20","title":"Francia miniszterelnök: a helyzet javul, de a válságnak még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","shortLead":"A forgatókönyv már készül, és keresik a főszereplőt.","id":"20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b045ac9d-d553-4d2c-8353-f174ffd0e411","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Sissibol_sosem_eleg_a_Netflix_sorozatot_keszit_az_eletebol","timestamp":"2020. április. 21. 10:22","title":"Sissiből sosem elég: a Netflix sorozatot készít az életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és a Miniszterelnökséghez.\r

","shortLead":"A jogvédő szervezet közadatkéréssel fordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, az Operatív Törzshöz és...","id":"20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3755432b-2c31-4ed4-bae6-77253794a37d","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kikerte_Kasler_korhazak_kiuriteset_elrendelo_levelet_a_Magyar_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. április. 20. 17:48","title":"Kikérte Kásler kórházak kiürítését elrendelő levelét a Magyar Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és középvállalkozásokat átvészelni a koronavírus gazdasági hatásait. ","shortLead":"Az eddigieknél szélesebb körben használható fix kamatozású forrástól azt remélik, hogy segíti a hazai mikro-, kis- és...","id":"20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=946247af-2d71-4116-aeed-26b64c5315da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bc50fc-b42a-4eb7-b7e3-a30a8a4cbd8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_Matol_elerheto_a_hazai_kkvk_szamara_a_novekedesi_hitelprogram_hajra","timestamp":"2020. április. 20. 12:09","title":"Mától elérhető a hazai kkv-k számára a jegybank új hitele, az NHP Hajrá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben maradhatnak – állítják amerikai tudósok. Szerintük egy arra járó ember így könnyedén beszippanthatja azokat, a vírussal együtt.","shortLead":"A suttogással kirepülő, de szabad szemmel nem látható nyálcseppek csekély súlyuk miatt hosszabb ideig is a levegőben...","id":"20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3887ba5-29d4-4833-abd1-671c26293c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346056da-270c-4862-bbdf-469054a03319","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_koronavirus_terjesztese_beszed_nyalcsepp_kohoges_tusszentes","timestamp":"2020. április. 20. 08:45","title":"Új kutatás: a halk beszéddel is terjeszthető a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön az sem segít, hogy a gyenge forint megdrágítja az eszközbeszerzéseket, a reformterveket pedig elsöpörte a koronavírus-járvány.","shortLead":"A kórházak 2019-es kvázi csődeljárásszerű adósságrendezése után az intézmények adóssága máris újra nő. A helyzetükön...","id":"20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d110b03-0df1-497d-9a2c-2dee21c85f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbb79d2-226b-4923-9b97-b31ecd96828b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_A_korhazaknak_alaposan_keresztbe_tesz_a_forintarfolyam_zuhanasa","timestamp":"2020. április. 21. 06:30","title":"Elsöpörte az egészségügyi reformterveket a koronavírus-járvány, és a gyenge forint sem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint) fizetést kínál a Paris Saint-Germain.","shortLead":"Brazil futballsztárjának, Neymarnak új, öt esztendőre szóló szerződést és évi 38 millió eurós (13,3 milliárd forint...","id":"20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed8075c-68c8-432f-ad2e-4105139c4b18","keywords":null,"link":"/sport/20200419_A_PSG_38_millio_euros_fizetessel_kecsegteti_Neymart","timestamp":"2020. április. 19. 15:03","title":"A PSG 38 millió eurós fizetéssel kecsegteti Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát a hajózás nemzetközi szabályaihoz - közölte hírportálján az Iráni Forradalmi Gárda.","shortLead":"Irán határozott választ fog adni arra, ha az Egyesült Államok hibát követ el a Perzsa(Arab)-öbölben és nem tartja magát...","id":"20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36543da0-1ffb-4e67-ab30-a162979ff404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55578ce-b727-406b-9acd-f08af220ebac","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Ujra_elezodik_a_feszultseg_a_Perzsaobolben_Iran_a_hajozas_szabalyaira_figyelmeztette_az_USAt","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Újra éleződik a feszültség a Perzsa-öbölben, Irán a hajózás szabályaira figyelmeztette az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]