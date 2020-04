Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Francia kutatók fedezték fel a kapcsolatot a klímaváltozás és a tengeri élőlények antibiotikummal szembeni ellenállóságának csökkenése között. Ez számunkra is rossz hír. 2020. április. 21. 14:22 - Jól befűtünk a felmelegedéssel a baktériumoknak, és ez a tányérunkon köszön vissza

A mezőgazdaságban nagy a munkaerőhiány, ám a járvány miatt utcára kerülőknek csak kis része áramlik az ágazatba, és nagyon hiányoznak a vendégmunkások.

2020. április. 22. 12:07 - Óriási a munkaerőhiány a mezőgazdaságban

A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.

2020. április. 21. 09:54 - Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket

Soha nem látott keresletcsökkenést okozott az olajiparban a járvány és a piacokért folyó harc, ami alapjaiban rázza meg az ágazatot. Kérdés, segít-e bármilyen termeléskorlátozás.

2020. április. 21. 11:00 - Nulla alatti olajár? A koronavírus elintézte

Áprilisban naponta 18 millió adathalász levél ment keresztül a gmailen.

2020. április. 23. 05:21 - A kormányok által pénzelt hekkercsoportok támadásaira figyelmeztet a Google

A napokban nyilvánosságra került a Huawei formatervezési szabadalma, amelyet egy intelligens hangszóróhoz nyújtott be a kínai cég.

2020. április. 21. 14:03 - Egy ilyen hangszórón dolgozhat a Huawei

A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson a Bluetooth. Segítség helyett falakba ütköztek.

2020. április. 21. 15:03 - Beintett a franciáknak az Apple, nem segítenek az iPhone-osok nyomon követésében

Semmilyen kutatás nem bizonyítja, hogy a Covid-Organics nevű üdítőital hatásos volna a koronavírus ellen, az elnök mégis pózol vele.

2020. április. 21. 18:55 - Madagaszkár elnöke bemutatta a teát, amely szerinte legyőzi a koronavírust