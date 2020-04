Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","shortLead":"Több mint ötheti szünet után hétfőtől fokozatosan újraindítja a gyártást a Volkswagen leányvállalata, a Skoda.\r

","id":"20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad723840-1141-4a24-9411-d741fa27b0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f21924e-cc19-429f-933b-814178cdd17b","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Otheti_szunet_utan_hetfotol_ujra_termel_a_Skoda","timestamp":"2020. április. 26. 20:24","title":"Ötheti szünet után hétfőtől újra termel a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs azonban az állapotáról.","shortLead":"Lehet, hogy az észak-koreai vezető meghalt vagy kómában van. Se hivatalos közlés, se megerősített információ nincs...","id":"20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdc32000-a0ce-423e-8846-bf74361e3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b45227-6e54-4c1b-b6a3-9646a5926640","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Pletykak_terjednek_Kim_Dzsongun_halalarol","timestamp":"2020. április. 26. 09:25","title":"Pletykák terjednek Kim Dzsongun haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász, most viszont a recesszió kényszerítheti ezt ki. Az biztos, hogy az értékek úgy értelmezést nyerhetnek, és ez sok mindent megváltoztathat.","shortLead":"Megúszhattuk volna válság nélkül az átállást egy tudatosabb életmódre, állítja Köves Alexandra ökológiai közgazdász...","id":"20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e22972b5-148b-4518-8ec4-4fc57b495e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e2648b-b4c9-427a-b80f-6cfb8f213c5b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200426_Alomvilagban_elunk_ha_azt_hisszuk_majd_onmagaban_a_technologia_visszaforditja_a_klimavaltozast","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Itt az ideje átgondolni az \"aki nem dolgozik, ne is egyék\" elvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4012ddca-022b-40ef-9813-5db07745d8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8c6df2-4a3b-4feb-9071-32a69e4afa1d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Unnep_ez_a_mai_nap_a_Nick_Cave_rajongoknak","timestamp":"2020. április. 25. 13:09","title":"Ünnep ez a mai nap a Nick Cave rajongóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken Diósdon - közölte a Budapest Környéki Törvényszék vasárnap az MTI-vel.","shortLead":"Jogerősen letartóztatta a Budakörnyéki Járásbíróság azt a 18 éves férfit, aki baltával megölte két lakótársát pénteken...","id":"20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe692e-9232-484b-a684-dc85b61f5373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d593a74-97ad-4b46-b84a-3dca1573cbb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Letartoztattak_a_diosdi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2020. április. 26. 13:11","title":"Letartóztatták a diósdi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában is arra, honnan terjedhetett szét a pusztító koronavírus-járvány. Van, aki szerint akár a nagy januári technológiai show, a világ minden pontjáról rengeteg látogatót vonzó CES is melegágya lehetett a fertőzésnek.

","shortLead":"Bár a jelenlegi helyzeten már nem változtat, épp a jövőbeli intézkedések miatt keresik sokan a magyarázatot Amerikában...","id":"20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef91c48-45c1-4e4e-9ddc-2df171f0cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_koronavirus_jarvany_ces_2020_usa_nulladik_beteg","timestamp":"2020. április. 27. 00:03","title":"Van, aki állítja, van, aki vitatja: koronavírus-szuperterjesztő volt a CES?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét szülőjével. Deliága Éva gyermekpszichológus új sorozatában végigveszi a váláskor elkövetett tipikus hibákat.","shortLead":"Egy gyermek harmonikus fejlődéséhez fontos, hogy sérülések nélkül vészelje át a válást, és jól érezze magát mindkét...","id":"20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea2e0b4-c95b-40be-b026-ee53c630effd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98de27d-0047-45c1-ba58-cba4ca085613","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200426_A_gyerek_mindket_szulojet_szereti_akkor_is_ha_elvaltak","timestamp":"2020. április. 26. 20:15","title":"A gyerek mindkét szülőjét szereti, akkor is, ha elváltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen a koronavírus-járvány a ludas. ","shortLead":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen...","id":"20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477e633-800a-4da0-8dfe-8037bd53f7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","timestamp":"2020. április. 27. 06:05","title":"Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]