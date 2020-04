Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe","c_author":"Ifj. Chikán Attila","category":"gazdasag.zhvg","description":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján tisztul a levegő és a víz. De vigyázat! A klímaváltozás nem állt le, csak lassul. Mindenki számára világos lehet, a jelenlegi társadalmi, gazdasági állapotok hosszú távon nem fenntarthatóak. De vajon meg lehet-e őrizni, és ki lehet-e szélesíteni a klímaváltozás szempontjából kedvező eredményeket? A gazdasági kényszerszünet ugyanis lehetőséget ad arra, hogy meglépjünk olyan dolgokat, amelyekben eddig csak apró eredményeket értünk el. Persze az is lehet, hogy minden marad a régiben. Sajnos.","shortLead":"A járvány idején egy dolognak azért örülhetünk: bolygónk lélegzethez jutott. A korlátozások miatt a Föld minden pontján...","id":"20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8332ab9-50e4-44e2-9edd-5b48fb914fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081c5a58-de53-45b4-900e-218e502684fc","keywords":null,"link":"/zhvg/20200428_Ifj_Chikan_Attila_Megallithatjae_a_virus_a_felmelegedest","timestamp":"2020. április. 28. 10:00","title":"Ifj. Chikán Attila: Megállíthatja-e a vírus a felmelegedést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","shortLead":"Az ötödik egymás utáni napon maradt 400 alatt a halálozások száma.\r

","id":"20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06bb0e25-dab2-4597-967c-185a0fa3ab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621ae071-911f-4e0c-830f-4118845414dd","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_lassulas_spanyolorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 28. 14:05","title":"Lelassult a járvány Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia nevében nyújtottak be. ","shortLead":"Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala elutasította azt a két kérelmet, amelyet a Dabus nevű mesterséges intelligencia...","id":"20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0620d4-d02b-4c05-966f-0884481565ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_mesterseges_intelligencia_feltalalo_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2020. április. 29. 20:13","title":"Megszületett az első határozat: a mesterséges intelligenciát nem illeti meg az ember joga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált, miért szállt fel vele.","shortLead":"A Flightradar24 végig követte egy amerikai kisgép pilótájának 1 óra 17 perces útját, amely végén egyértelművé vált...","id":"20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4f396-9992-46d9-921c-09bb1c667a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f490f5-f0d7-4b8f-9e6b-e5368cc68f32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_koronavirus_jarvany_covid_19_repulogep_flightradar","timestamp":"2020. április. 29. 16:03","title":"Az égre rajzolta az amerikai pilóta, mit gondol a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","shortLead":"Ismét munkához látott az iFixit csapata, ezúttal az április közepén bemutatott új iPhone SE-t vették kezelésbe.","id":"20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7b07d8e-0d18-4494-b0e9-eb18b00063a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1edcd00d-7a82-4bc9-93f0-b5583c10b853","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_se_2_javithatosag_ifixit_teardown","timestamp":"2020. április. 28. 13:03","title":"Szétszedték az új olcsó iPhone-t, kiderült, mennyire könnyű javítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A szervezőbizottság vezetője szerint törölni kell a játékokat, amennyiben a világjárvány jövőre is kitart.","shortLead":"A szervezőbizottság vezetője szerint törölni kell a játékokat, amennyiben a világjárvány jövőre is kitart.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680e6425-89f0-42dc-b396-a3dabcdeb157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571b698a-a2eb-4470-9fd4-0432fefb98d1","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_jarvany_tokio_olimpia_2021","timestamp":"2020. április. 28. 10:18","title":"Ha jövő nyáron sem lehet megtartani, nem lesz olimpia Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","shortLead":"Az A-osztály legsportosabb gyári AMG változatának teljesítményét jóval 500 lóerő fölé növelték.","id":"20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecb7dbaa-ff00-4b2f-991e-d9209235d9b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d1ec95-d993-4dbe-8f50-529d9be31be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_324_kmh_vegsebesseg_a_kecskemeti_kis_mercedest_alaposan_felhergeltek","timestamp":"2020. április. 28. 09:21","title":"Felhergelték a kecskeméti kis Mercedest, 324 km/h a végsebessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]